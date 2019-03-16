Как смартфоны "продают" своих владельцев: неожиданные детали

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Как смартфоны "продают" своих владельцев: неожиданные детали
Как смартфоны "продают" своих владельцев: неожиданные детали / Unsplash

Анонимные методы слежения за смартфонами могут рассказать о предпочтениях покупателей в магазинах и супермаркетах. Для этого не нужно устанавливать на смартфон специальные приложения.

Все вполне легально и прозаично. Практически все используют сервисы для получения новостей о погоде или делятся с другими своим местом расположения. Об этом сообщает информагентство CNBC.

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По данным молодой компании Cosmose, практически на каждом смартфоне в Китае установлено не менее 7 приложений с отправкой текущих координат владельца – то есть "сливом" информации.

Компания Cosmose является одним из крупнейших поставщиков данных о перемещениях владельцев смартфонов в более чем 100 магазинов Китая. Это информация о владельцах около одного миллиарда смартфонов.

Компания продает данные пользователей таким брендам:

  • Burberry
  • L'Oreal
  • Subway
  • Budweiser.

Однако никаких частных данных Cosmose не собирает и не хранит. Передается только маршрут смартфона внутри магазина от прилавка к прилавку. Точность позиционирования при этом достаточно хорошая – радиус действия до 2-х метров. Этого достаточно, чтобы определить, прошел ли к кассе человек после того, как посетил примерочную.

На кожному смартфоні в Китаї встановлено не менше 7 додатків з відправкою поточних координат
На каждом смартфоне в Китае установлено не менее 7 приложений с отправкой текущих координат

Отслеживание перемещения смартфонов по магазину позволяет выявить места, которые больше всего заинтересовывают потребителя. Именно поэтому контекстная реклама с помощью этих данных становится максимально эффективной. Опыт использования такой системы в Китае показывает, что случайный посетитель магазина может быстро перейти в разряд покупателя.

От Китая до США

Успех в Китае подталкивает компанию Cosmose работать и в США. Ранее уже было доказано, что в США анонимные данные о перемещениях смартфонов собирают около 75 компаний. Всего отслеживают до 200 миллионов устройств. Эти данные готовы покупать продавцы и такие интернет-гиганты, как Facebook и Google. Рынок рекламы с отслеживанием перемещения смартфонов в текущем году может достичь 21 миллиарда долларов.

Это весомый аргумент для слежки за каждый раз большим количеством посетителей магазинов. Аналитики отмечают, что стремление к анонимности сменяется апатией:

Они и так все знают.

Так что пользователи перестают обращать внимание на личную жизнь, жертвуя ею для удобства совершения покупок.

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Теги: Китай Новости Техно Техно Смартфоны
Источник: 24 Канал
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