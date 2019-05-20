Как снимает еще не представленный смартфон Honor 20 Pro: эффектные фото

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Фото, сделанное на Honor 20 Pro
Фото, сделанное на Honor 20 Pro / Фото/ Пресс-служба Honor

Уже 21 мая в Лондоне компания Huawei проведет официальную презентацию линейки новых флагманских смартфонов Honor 20. Подробные характеристики производитель не раскрывает. При этом в компании показали, на что способна камера топовой версии Honor 20 Pro.

Фото Техно 24 передали в пресс-службе бренда Honor 20 в Украине.

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Что известно о камере. Honor 20 Pro получил основную камеру сразу с 4 модулями. Главный датчик – Sony IMX586 с разрешением 48 Мп и диафрагмой f/1,4. Второй модуль – широкоугольный, третий – с телеобъективом с трехкратным оптическим зумом, а четвертый предназначен для макросъемки.

Honor 20 Pro
Это будет одна из лучших камер на рынке

Интересно, что Honor 20 Pro уже протестировали в лаборатории DxOMark (популярный ресурс, который тестирует камеры).

Оценки пока не называют. Но учитывая тот факт, что сразу три смартфона Huawei оказались в 5 лидеров, можно предположить, что среди Топ-5 лучших будет и Honor 20. Некоторые инсайдеры считают, что его оценка превысит 110 баллов.

Honor 20 Pro
Honor 20 Pro делает удачные снимки даже в ночное время

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Теги: Техно Смартфоны Huawei Новости Техно
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