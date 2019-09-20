Как снимает камера iPhone 11 Pro: невероятные фото

После официальной презентации iPhone 11 Pro компания Apple дала возможность протестировать новинку журналистам и блогерам. Известный фотограф и путешественник Остин Манн решил проверить, способен ли смартфон заменить зеркалку и проверил его в реальных условиях съемки.

Автор фотографий заявил, что новая камера, по его мнению, – лучший стимул для покупки нового iPhone 11 Pro. Съемка проводилась во время путешествия Манна в Китай, сообщает MacRumors.

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Широкоугольная камера. Фотограф отметил, что использование широкоугольной камеры оправдано только при достаточном уровне освещения, а в темное время суток нужно обязательно включать режим Night Mode, который на программном уровне корректирует недостаток света.

Ночной режим поразил автора – по его словам, алгоритм работает безошибочно и позволяет получать потрясающие снимки, сохраняя их реалистичность.

Появление Night Mode автор относит к столь же значимому события в эволюции iPhone, как появление панорамной съемки в iPhone 5 в 2012 году. В настройках камеры iPhone 11 Pro есть и специальный режим "Съемка вне кадра", что позволяет получать фотографии с использованием нескольких объективов и последующим регулированием композиции уже после окончания съемки.

Выводы. Манн высоко оценил камеру iPhone 11 Pro и резюмировал в своем блоге, что широкоугольный объектив и Night Mode "меняют качество съемки до неузнаваемости" по сравнению с предыдущими моделями линейки.

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