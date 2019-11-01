Как снимает камера не анонсированного смартфона Xiaomi Mi CC9 Pro: фото

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Xiaomi Mi CC9 Pro
Xiaomi Mi CC9 Pro / Фото из свободных источников

В сети появились ночные фотографии, которые сделали на еще неанонсированный смартфон Xiaomi Mi CC9 Pro. Заметим, для получения качественных снимков в условиях недостаточной освещенности вендор разработал специальный ночной режим.

Что известно о камере смартфона и фото? Как сообщается, фотографии сделали на основную камеру Xiaomi Mi CC9 Pro с разрешением 108 Мп.

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Для съемки в условиях недостаточной освещенности Xiaomi разработала специальный ночной режим, который позволяет снимать 14-битные RAW-файлы со сжатием без потери качества.


Фото, сделанное на основную камеру Xiaomi Mi CC9 Pro

Есть и второй снимок, но не понятно, получили ли его с помощью телеобъектива с пятикратным оптическим зумом или же это обрезанное оригинальное изображение.


Ночная съемка на смартфоне Xiaomi Mi CC9 Pro

Фото доступно не в исходном разрешении, поэтому оценивать его сложно, но картинка выглядит очень неплохо.

Дата презентации. Как смартфон будет снимать в реальности пользователи узнают уже на официальной презентации, которая состоится 5 ноября.

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Автор: Ева Шварц
Теги: Смартфоны Xiaomi Новости Техно Техно
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