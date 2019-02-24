Как снимает камера смартфона Nokia 9 PureView: невероятное фото

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Nokia 9 PureView
Nokia 9 PureView / GADGETPAGE

Уже в воскресенье, 24 февраля, компания HMD Global должна представить флагманский смартфон Nokia 9 PureView. Главной особенностью новинки станет основная камера с пятью модулями.

Как сообщает GSMArena, до сих пор не было конкретной информации о назначении такого числа сенсоров, но уже сейчас можно оценить пример фото, которое сделали на Nokia 9 PureView.

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Детали о фото. Финский профессиональный фотограф Конста Панкка опубликовал в своем Instagram снимок, который он сделал и отредактировал на еще неанонсированном смартфоне Nokia.

Также Панкка подтвердил, что будет присутствовать на сцене Nokia во время презентации новинок 24 февраля. Реальность фото подтвердил и глава по продукции HMD Global Юхо Сарвикас.

Представленный кадр прошел обработку и затем был сжат при загрузке в социальную сеть, поэтому в полной мере оценить его качество невозможно. Никаких EXIF-данных опубликовано не было.

Nokia 9 PureView

Снимок, сделанный на Nokia 9 PureView

Выводы. Не исключено, что съемка велась в формате RAW. Рассмотрев финальный снимок, можно отметить достаточно широкий динамический диапазон и хорошую детализацию мелких объектов.

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Делать какие-то выводы еще рано, однако Nokia 9 PureView точно поборется за звание одного из лучших камерофонов.

Дата анонса. Напомним, презентация смартфона Nokia 9 PureView состоится 24 февраля в рамках выставки MWC 2019, которая пройдет с 25 по 28 февраля в Барселоне.

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Теги: Техно Смартфоны Новости Техно MWC 2019 Nokia
Источник: 24 Канал
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