Как снимает первый в мире смартфон с 5 основными камерами Nokia 9 PureView: невероятные фото

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Nokia 9 PureView: первые фото на смартфон
Nokia 9 PureView: первые фото на смартфон / Фото из свободных источников

Еще до официального анонса смартфона Nokia 9 PureView пользователи и аналитики пытались прогнозировать фотовозможности новинки. Теперь же в сети опубликовали первую подборку фото, которые сделали на Nokia 9 PureView.

Смартфон Nokia 9 PureView представили 24 февраля в ходе выставки MWC 2019, которая проходит с 25 по 28 февраля в Барселоне.

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Характеристики основной камеры. На задней панели Nokia 9 PureView разместился блок камер, состоящий из пяти 12-мегапиксельных сенсоров (два цветных и три монохромных) с оптикой Zeiss, апертурой f / 1.8 и размером пикселя 1,25 мкм. Завершают комбинацию светодиодная вспышка и TOF-модуль.

Когда пользователь делает снимок, все пять датчиков срабатывают одновременно, захватывая изображения с разной экспозицией, после чего специальный алгоритм сводит полученную информацию в единое изображение.

 

 

Nokia 9 PureView поставляется с предустановленным графическим редактором Lightroom, который позволяет проводить обработку фотографий в формате RAW.

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Другие характеристики. Кроме продвинутой основной камеры, смартфон оборудовали защитой от внешних воздействий по стандарту IP67, 5,99-дюймовым POLED-дисплеем с соотношением сторон 18,5:9, процессором Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной памяти и 20-мегапиксельной фронтальной камерой.

Дата выхода. В продажу флагманский камерофон поступит во втором квартале 2019 года.

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Теги: Nokia Новости Техно Техно Смартфоны
Источник: 24 Канал
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