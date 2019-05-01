Как снимает смартфон OnePlus 7 Pro: невероятные фото

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Как снимает смартфон OnePlus 7 Pro
Как снимает смартфон OnePlus 7 Pro / Digital Web Review

В официальном Twitter-аккаунте OnePlus опубликовали небольшую серию снимков. Отметим, фото сделали на еще неанонсированный смартфон OnePlus 7 Pro.

Дата презентации. Комментарии к посту подтверждают назначенную дату презентации, которая состоится 14 мая.

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Фотовозможности. Несмотря на отсутствие сопроводительных комментариев, порядок фотографий предположительно выглядит следующим образом: широкоугольный снимок, сверхширокоугольный и с использованием трехкратного оптического зума.

OnePlus 7 Pro
Как снимает OnePlus 7 Pro

OnePlus 7 Pro
Снимок, сделанный на тройную камеру OnePlus 7 Pro

OnePlus 7 Pro
Оптический зум в OnePlus 7 Pro

По имеющейся информации, модуль основной камеры OnePlus 7 Pro состоит из основного датчика с разрешением 48 Мп, широкоугольного сенсора и телеобъектива.

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Теги: Техно OnePlus Новости Техно Смартфоны
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