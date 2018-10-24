Как снимают смартфоны Google Pixel 3 и Pixel 3 XL в ночном режиме: невероятные фото

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Как снимают смартфоны Google Pixel 3 и Pixel 3 XL в ночном режиме
Как снимают смартфоны Google Pixel 3 и Pixel 3 XL в ночном режиме / Android Central

Во время презентации смартфонов Pixel 3 и Pixel 3 XL поисковик заинтриговал публику новым ночным режимом съемки Night Sight. Официально эта функция будет доступна только в ноябре, однако разработчики с XDA уже смогли активировать ее в последней версии приложения Google Camera.

Об этом сообщает 4PDA.

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При недостаточном освещении приложение камеры Google предлагает использовать новый режим Night Sight. Активировать его можно во вкладке More. Во время самой съемки необходимо удерживать смартфон некоторое время максимально неподвижно, так как делается серия фотографий, которые затем "склеиваются" в одну.

Google Pixel 3
Фото, сделанное на Google Pixel 3, без использования Night Sight

Google Pixel 3

Фото, сделанное на Google Pixel 3, с использованием Night Sight

В приложении Google Photo снимки, снятые с использованием Night Sight, обозначаются иконкой в виде месяца.

Боже мой. Night Sight на Pixel 3 – это чудо,
– написал пользователь под ником Canoopsy.

Режим Night Sight настолько "вытягивает" снимки, что порой кажется, будто они сделаны с использованием мощной вспышки или совсем при дневном освещении.

Google Pixel 3
​Фото, сделанное на Google Pixel 3, без использования Night Sight

Google Pixel 3
Фото, сделанное на Google Pixel 3, с использованием Night Sight

Так как функция все еще официально не выпущена, до релиза Google может доработать алгоритмы, и качество сделанных фотографий будет еще выше. Также не стоит забывать, что для этого используются технологии машинного обучения, а значит со временем алгоритмы будут учиться самостоятельно.

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Теги: Техно Google Смартфоны Google Pixel Google Pixel 3
Источник: Техно
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