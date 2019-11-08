Как создать успешную компанию: секреты от основателя Alibaba Джека Ма

На Киевском международном экономическом форуме, который начался в столице Украины 8 ноября, самый успешный предприниматель Китая Джек Ма рассказал украинцам, как создать успешную компанию. Китаец поделился собственными секретами успеха создания одной из крупнейших компаний мира Alibaba.

Что известно об Alibaba

Группу компаний Alibaba Group Джек Ма вместе с командой своих единомышленников создал в 1999 году. Первый доход – 1 доллар – компания получила лишь в 2002 году. Настоящий же успех ждал компанию лишь в 2014 году, когда китайской компании удалось привлечь 25 миллионов инвестиций.

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Подробнее об основании, развитии компании Alibaba и самом Джеке Ма вы можете узнать из нашего материала.

Путь к успеху и личные поражения

Правда, в течение этого долгого периода – от основания до успеха – компания сделала немало ошибок. Джек Ма признался, что сначала он ничего не смыслил ни в бухгалтерии, ни в кадровых вопросах, ни в управленческих стратегиях. Предприниматель и его команда делали немало ошибок, однако не сдавались и продолжали экспериментировать.



Джек Ма – самый успешный предприниматель Китая

В частности, Джек Ма рассказал о случае, когда ему удалось привлечь 2 миллиона долларов инвестиций и он решил нанять на работу одного из ведущих специалистов из крупной компании. Правда такое решение не оправдало себя, ведь специалист составил план, который предусматривал привлечение 30 миллионов долларов инвестиций и на вопрос Джека Ма: "Что мне делать, когда у меня есть только 2 миллиона?", тот ответил, что никогда не составлял планы с бюджетом менее, чем 3 миллиона долларов.

Эта ситуация помогла Джеку Ма понять, что не всегда специалисты извне компании, лучше его собственных работников.

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Секреты успеха в создании компании от Джека Ма

"Хорошая компания" – это когда вы заботитесь о своих работниках, вы заботитесь о своих клиентах, вас уважают не за то, что вы состоятельные. Вы должны быть счастливыми, ваши работники должны быть счастливыми и это ключ к вашему развитию. Богатство ничего не значит. Единственный случай, когда вы можете сложить руки – это большое поражение, если вы не сдаетесь – это всего лишь ошибка. А ошибка – это лучшее удобрение для завтрашнего успеха. Когда ваша компания только маленький трактор, не пытайтесь купить туда сверхмощный двигатель от Boeing 747. Потому, что не проблема компании Boeing, это ваша проблема. Не думайте, что хорошие специалисты – крутые только за пределами вашей компании. Хорошие люди есть внутри вашей компании: они в вас верят, они идут за вами. Вы должны тратить время, чтобы обучать их, работать с ними, развиваться с ними вместе, инвестировать в них. Если вы хотите побеждать, вы должны понимать, что вы не просто человек. Я был учителем. Я ничего не знал о технологии, о бухгалтерском учете и тому подобное. Как учитель я знал – лучший способ найти хороших учеников – найти единомышленников. Это должны быть умные люди, даже умнее вас. И вы должны в них верить. В течение 20 лет существования компании я пытался быть хорошим учителем на своем посту. Я называю себя CEO Chief Education Officer – главный образовательный директор (это игра слов от Chief Executive Officer Главный исполнительный директор, – ред.). И еще один совет – не нанимайте сразу руководителя. Если вы знаете, что этот человек через 5 лет станет классным боссом – нанимайте лучше его.

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