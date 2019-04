Как создавали приставку Xbox One S All-Digital: смешное видео

Компания Microsoft недавно представила "бюджетную" игровую консоль Xbox One S All-Digital Edition, в которой нет привода для оптических дисков. Теперь же в сети опубликовали видео о создании этой системы.

Что показали в видео? Реклама выполнена в юмористическом ключе, и описание видео сообщает: "вдохновлено реальной историей, с несколькими немного украшенными и местами полностью поддельными сценами. Вы узнаете, как дизайнеры Xbox One S All-Digital Edition сделали скачок к полностью цифровой консоли Xbox".

Читайте также: Самые популярные консоли мира за всю историю: рейтинг

Содержание не менее забавное и рассказывает о том, как дизайнеры бились над поставленной задачей сделать Xbox One полностью цифровой, ведь такого раньше не бывало (если не брать в расчет кино, музыку, книги).

Процесс создания Xbox One S All-Digital Edition – смотрите видео

Пытаясь выбросить все компоненты консоли, они пришли к выводу, что в таком состоянии система не дает возможности играть. На сложном пути они теряли людей (за игрой в Halo), но все же пришли к гениальному решению: просто удалить оптический привод.

Полностью цифровая Xbox - словно наш новый ребенок. Если бы ребенок был похож на робота, был из белого пластика и металла и работал на специализированной однокристальній системе. Ну в остальном да - это словно наш новый ребенок,

– говорится в видео.

Особенности. Xbox One S All-Digital Edition, помимо отсутствия привода, полностью соответствует обычной Xbox One S: поддерживает вывод в HDR, воспроизведение видео в 4K (для некоторых служб), а также пространственный звук с технологиями Dolby Atmos и DTS: X. Консоль оборудована жестким диском вместимостью 1 ТБ и комплектуется играми Forza Horizon 3, Sea of Thieves и Minecraft.

Читайте также: Официально: Sony рассказала об особенностях PlayStation 5

Дата выхода и цена. В продажу приставка поступит 7 мая по цене ориентировочно 5 999 гривен. Заметим обычная Xbox One S на 1 ТБ обойдется геймерам в 7 249 гривен.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно