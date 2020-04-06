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Как стать IT-специалистом: Минцифры запускает новый образовательный проект

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/ unsplash.com

Министерство цифровой трансформации запускает новый проект, который должен помочь получить IT-специальность, а также решить нехватку кадров в этой сфере в Украине. Как объяснили в министерстве, сейчас украинский IT-рынок нуждается в около 40 тысячах новых специалистов.

Соответствующий меморандум подписали Минцифра, Государственный центр занятости Украины, Ассоциация "IT Ukraine", Компьютерная Школа Hillel, Компьютерная Академия ШАГ, Ассоциация образовательных инициатив ITEC и Академия обучения IT-ITEA.

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Сейчас пилотный проект запустили только в Киеве. Он должен помочь человеку определить потенциал как IT-специалиста, а также выбрать и получить специальность.

Как это будет происходить

Сначала пользователю предлагают пройти тест Pathfinder. Он задает вопросы, и на основе полученной информации искусственный интеллект подбирает профессию из сферы IT (предварительно участники проекта собрали информацию, в каких именно специалистах нуждаются украинские IT-компании). После прохождения теста человек получает на выбор несколько направлений, в которых он мог бы развиваться.

Тест Pathfinder можно пройти по ссылке.

Следующий этап – еще один тест, который определяет общие способности и потенциал кандидатов. Цель этого тестирования – выбрать лучших кандидатов.

Как будет проходить обучение

Пользователи, которые успешно прошли второй тест, смогут пройти обучение в IT-академиях, участвующих в проекте. Обучение оплачивает Государственный центр занятости за свои средства.

Более того, после окончания обучения Минцифры и Ассоциация "IT Ukraine" обещает поспособствовать трудоустройству кандидатов в ведущие IT-компании. В случае, если пилотный проект будет удачным, то уже с сентября этого года такая схема обучения заработает по всей стране.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Работа Новости Техно Техно IT-бизнес
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