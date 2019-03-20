"Как тебе такое?": Илон Маск нашел применение популярному в Украине мему

127 Читати новину українською
Илон Маск
Илон Маск / Getty Images

Американский предприниматель и инженер Илон Маск прокомментировал заметку о фестивале SXSW, который проходит в штате Техас. Комментарий в Twitter не привлекл бы значительного внимания, однако Маск использовал одну из картинок, которую ему прислали русскоязычные пользователи сети.

Что случилось? Отметим, в сообщении относительно фестиваля говорилось, что посетители мероприятия за четыре дня 650 тысяч раз произнесли слово "инновации". На это Илон Маск ответил довольно странной картинкой.

Читайте также: Илон Маск рассказал о новых испытаниях звездолета SpaceX Starship

Такие фото набрали огромную популярность в Украине и России, ведь за "странными" изобретениями следовала подпись: "как тебе такое, Илон Маск".

Ответ Маска набрал более пяти тысяч ретвитов и 50 тысяч лайков.

Другие случаи. К слову, Маск оценил мемы о себе. Так, он поставил шесть баллов из десяти изображению с кадрами из мультфильма "Мадагаскар", авторы которого выделили часть слова "gascar" (автомобиль, который заправляется бензином) и сопоставили со снимками бизнесмена (его компания Tesla производит электромобили).

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Главные новости 19 марта: отставка Назарбаева и "великое переселение" в Крыму
сегодня
2493
Теги: Техно Новости Техно Илон Маск IT-бизнес
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как выглядит украинский пользователь смартфонов Sony: интервью с главой компании в Украине
18 марта 21:06 Как выглядит украинский пользователь смартфонов Sony: интервью с главой компании в Украине
196
Самый масштабный сбой в работе Instagram и Facebook: что случилось с соцсетями
15 марта 14:11 Самый масштабный сбой в работе Instagram и Facebook: что случилось с соцсетями
246
Sony Xperia XZ2 Premium: все преимущества и недостатки премиального смартфона
14 марта 21:27 Sony Xperia XZ2 Premium: все преимущества и недостатки премиального смартфона
Олег Тичинський 394
5 книг Стивена Хокинга, которые стоит прочитать
14 марта 18:03 5 книг Стивена Хокинга, которые стоит прочитать
2505
Каким был Стивен Хокинг: жизнь выдающегося физика в фотографиях
14 марта 10:02 Каким был Стивен Хокинг: жизнь выдающегося физика в фотографиях
2996
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук