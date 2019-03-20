"Как тебе такое?": Илон Маск нашел применение популярному в Украине мему

Американский предприниматель и инженер Илон Маск прокомментировал заметку о фестивале SXSW, который проходит в штате Техас. Комментарий в Twitter не привлекл бы значительного внимания, однако Маск использовал одну из картинок, которую ему прислали русскоязычные пользователи сети.

Что случилось? Отметим, в сообщении относительно фестиваля говорилось, что посетители мероприятия за четыре дня 650 тысяч раз произнесли слово "инновации". На это Илон Маск ответил довольно странной картинкой.

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Такие фото набрали огромную популярность в Украине и России, ведь за "странными" изобретениями следовала подпись: "как тебе такое, Илон Маск".

Ответ Маска набрал более пяти тысяч ретвитов и 50 тысяч лайков.

Другие случаи. К слову, Маск оценил мемы о себе. Так, он поставил шесть баллов из десяти изображению с кадрами из мультфильма "Мадагаскар", авторы которого выделили часть слова "gascar" (автомобиль, который заправляется бензином) и сопоставили со снимками бизнесмена (его компания Tesla производит электромобили).

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