Как тебе такое Илон Маск: украинцы запустили в космос Таврию

Украинская компания KosmosX запустила в космос ракету-носитель Orel Yunyi. Полезным грузом стала машина ЗАЗ-11055, больше известная как "Таврия Пикап".

Об этом рассказали организаторы.

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Что такое Orel Yunyi?

Это ракета-носитель многоразового использования. С 2014 года ее разрабатывает украинская компания KosmosX. Обе ступени ракеты используют жидкий кислород и керосин XZ-1, поставляемую НГДУ "Бориславнафтогаз", на двигателях разработанных KosmosX совместно с ZAZ.

Ракета Orel Yunyi

Интересный факт, запуск ракеты планировали на 7 февраля 2018 года. Однако, запуск пришлось перенести, чтобы избежать возможного столкновения в космическом пространстве с американской ракетой Falcon Heavy. Напомним, 6 февраля 2018 года SpaceX, принадлежащей Илону Маску, запустила ракету, на борту которой находился личный электромобиль Маска – Tesla Roadster.

Запуск состоялся 1 апреля

За трансляцией полета Таврии можете наблюдать по ссылке.

На самом деле, эта информация – это первоапрельская шутка. Пока что украинские компании не готовы к подобным прорывам.

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