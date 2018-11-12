Как тебе такое, Маск: Xiaomi выпустила туалетную бумагу
Мы все любим китайскую компанию Xiaomi за ее хорошие, при этом очень бюджетные продукты. И если раньше этот производитель ассоциировался преимущественно со смартфонами, то сейчас линейка продукции, которую выпускают ее заводы, значительно шире.
Об этом пишет wylsa.com.
Пользователи, наверное, слышали о теплой куртке от Xiaomi, очень компактном диване от Xiaomi и даже про их "умный" унитаз. Но выпуск туалетной бумаги ... такого от компании не ожидал никто.
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Поэтому новая туалетная бумага называется Xiaomi Wuro Xiujia. Она четырёхслойная и сделана из бамбукового волокна.
Бумага состоит из 4 слоёв
Само собой никаких "умных" особенностей у бумаги нет.
В Китае набор из 24 рулонов стоит 89 юаней (это 13 долларов или 360 гривен).
Набор рулонов стоит 13 долларов
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