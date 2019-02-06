Как удалить профиль в Instagram: пошаговая инструкция

32 Читати новину українською
Как удалить Instagram аккаунт на телефоне - инструкция, как удалить Instagram
Как удалить профиль в Istagram: пошаговая инструкция / 24 канал

Instagram – довольно полезная социальная сеть, где можно легко поделиться фото, наложить фильтры, найти друзей и даже начать собственный бизнес. Однако сегодня многие пользователи хотят удалить страницу в Instagram, поскольку большое количество рекламы, интернет-боты "лезут" отовсюду.

Регистрация всегда легче, чем удалиться – процесс деактивации "спрятан" в настройках Вашего профиля.

Читайте также: Счастлив, потому что не имею страницы в Facebook: интересное исследование

Именно поэтому журналисты Техно 24 подготовили материал, как правильно удалить аккаунт в Instagram навсегда.

Существует два варианта, как это сделать:

  • Временно отключить профиль
  • Удалить аккаунт навсегда

Как удалить Instagram временно с компьютера

1. Всю процедуру значительно легче сделать через компьютер. Для этого нужно открыть страницу профиля и нажать "Редактировать профиль"

Інструкція, як правильно видалити профіль в InstagramИнструкция, как правильно удалить профиль в Instagram

2. Выберите страницу вниз и нажмите: "Временно заблокировать аккаунт"

Інструкція, як правильно видалити Instagram-акаунт тимчасовоИнструкция, как правильно временно удалить Instagram-аккаунт 

3. Далее нужно указать причину закрытия аккаунта, указать пароль страницы и нажать на кнопку: "Временно заблокировать аккаунт".

Як видалити акаунт в Instagram правильно
Как удалить аккаунт в Instagram правильно

Плюс этого способа в том, что когда вы снова зайдете в аккаунт из приложения, то он автоматически активируется. Существует и другой, позволяющий удалить Instagram-страницу навсегда.

Как удалить Instagram навсегда

Эту опцию основатели предусмотрительно спрятали. Для полного безвозвратного удаления Instagram страницы, вам нужно перейти по этой прямой ссылке: https://www.instagram.com/accounts/remove/request/permanent/ после чего указать причину удаления, пароль от профиля и нажать кнопку "Удалить мой аккаунт навсегда"

Видалити сторінку в Instagram назавждиУдалить страницу в Instagram навсегда можно

Как удалить Instagram с телефона

Вкладка с предложением удалить страницу в Инстаграми с телефона не так давно была удалена со страницы основных настроек профиля. Приложение постоянно обновляется, пытаясь как можно дольше удерживать внимание пользователей, тем более что основной функционал создания и загрузки фотографий доступен именно с телефона.

Читайте также: В YouTube появится подобная функция, как в Instagram: какие изменения ждут сервис

1. Чтобы выйти из Instagram с телефона полностью, пролистайте страницу параметров учетной записи вниз к разделу "Информация".
2. Кликните по ссылке "Политика конфиденциальности".
3. Далее придется долго листать вниз соглашение. Остановитесь на разделе "Персональные настройки" (Пункт 5).
4. Немного ниже (пункт "Срок хранения материалов") вы увидите фразу "Подробнее об удалении аккаунта").
5. Нажмите на активную ссылку и на открывшейся странице выберите пункт удаления учетной записи.

Здесь откройте ссылку перехода на страницу удаления. Введите снова логин и пароль. Далее будет уже знакомая процедура с указанием причины удаления и его подтверждением.

Как правильно удалить Instagram-страницы смотрите в видео:

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Список кандидатов в Президенты Украины: кто подал документы в ЦИК
сегодня
87464
Теги: Техно Интернет Instagram
Источник: Техно 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как удалить профиль в Instagram: пошаговая инструкция
сегодня 20:02 Как удалить профиль в Instagram: пошаговая инструкция
32
Кто такой Марк Цукерберг: история успеха самого молодого мультимиллионера мира
4 февраля 18:16 Кто такой Марк Цукерберг: история успеха самого молодого мультимиллионера мира
Анастасія Можаровська 227
Самые ожидаемые смартфоны Xiaomi в 2019 году – анонс Техно 24
3 февраля 20:07 Самые ожидаемые смартфоны Xiaomi в 2019 году – анонс Техно 24
Анастасія Можаровська 1878
Нуб или профи: поймете ли вы геймера – тест
2 февраля 20:03 Нуб или профи: поймете ли вы геймера – тест
863
Истории женщин в сфере новейших технологий, что вдохновляют
1 февраля 16:02 Истории женщин в сфере новейших технологий, что вдохновляют
Марія Ягодка 120
NASA будет защищать Землю от астероидов
28 января 22:09 NASA будет защищать Землю от астероидов
Борис Немировський 662
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук