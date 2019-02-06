Как удалить профиль в Instagram: пошаговая инструкция

Instagram – довольно полезная социальная сеть, где можно легко поделиться фото, наложить фильтры, найти друзей и даже начать собственный бизнес. Однако сегодня многие пользователи хотят удалить страницу в Instagram, поскольку большое количество рекламы, интернет-боты "лезут" отовсюду.

Регистрация всегда легче, чем удалиться – процесс деактивации "спрятан" в настройках Вашего профиля.

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Именно поэтому журналисты Техно 24 подготовили материал, как правильно удалить аккаунт в Instagram навсегда.

Существует два варианта, как это сделать:

Временно отключить профиль

Удалить аккаунт навсегда

Как удалить Instagram временно с компьютера

1. Всю процедуру значительно легче сделать через компьютер. Для этого нужно открыть страницу профиля и нажать "Редактировать профиль"

Инструкция, как правильно удалить профиль в Instagram

2. Выберите страницу вниз и нажмите: "Временно заблокировать аккаунт"

Инструкция, как правильно временно удалить Instagram-аккаунт

3. Далее нужно указать причину закрытия аккаунта, указать пароль страницы и нажать на кнопку: "Временно заблокировать аккаунт".



Как удалить аккаунт в Instagram правильно

Плюс этого способа в том, что когда вы снова зайдете в аккаунт из приложения, то он автоматически активируется. Существует и другой, позволяющий удалить Instagram-страницу навсегда.

Как удалить Instagram навсегда

Эту опцию основатели предусмотрительно спрятали. Для полного безвозвратного удаления Instagram страницы, вам нужно перейти по этой прямой ссылке: https://www.instagram.com/accounts/remove/request/permanent/ после чего указать причину удаления, пароль от профиля и нажать кнопку "Удалить мой аккаунт навсегда"

Удалить страницу в Instagram навсегда можно

Как удалить Instagram с телефона

Вкладка с предложением удалить страницу в Инстаграми с телефона не так давно была удалена со страницы основных настроек профиля. Приложение постоянно обновляется, пытаясь как можно дольше удерживать внимание пользователей, тем более что основной функционал создания и загрузки фотографий доступен именно с телефона.

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1. Чтобы выйти из Instagram с телефона полностью, пролистайте страницу параметров учетной записи вниз к разделу "Информация".

2. Кликните по ссылке "Политика конфиденциальности".

3. Далее придется долго листать вниз соглашение. Остановитесь на разделе "Персональные настройки" (Пункт 5).

4. Немного ниже (пункт "Срок хранения материалов") вы увидите фразу "Подробнее об удалении аккаунта").

5. Нажмите на активную ссылку и на открывшейся странице выберите пункт удаления учетной записи.

Здесь откройте ссылку перехода на страницу удаления. Введите снова логин и пароль. Далее будет уже знакомая процедура с указанием причины удаления и его подтверждением.

Как правильно удалить Instagram-страницы смотрите в видео:

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