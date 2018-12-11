Как уличенные данные могут улучшить качество жизни украинцев – в Киеве прошла выставка по теме

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Выставка OPEN DATA ART
Выставка OPEN DATA ART / Фото организаторов

В Киеве провели выставку OPEN DATA ART, посвященную открытым данным. Таким образом художники попытались обратить внимание украинцев на то, как можно изменить качество жизни, эффективно используя информацию, которая есть в свободном доступе.

Об этом рассказали в е-data, которые являются организаторами выставки.

За исследование сферы открытых данных в Украине взялись современные художники, свои мысли по этому поводу они разместили на полотне.

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OPEN DATA ART

Открытые данные, считают организаторы, могут изменить нашу жизнь

В выставке приняли участие 9 художников: Алексей Сай, Владислав Шерешевский, Евгений Лапченко, Пузырный Валерий, Анатолий Варваров, Давид Шарашидзе, D Yana, Юрий Бондаренко и журналистка-расследователь Надежда Верная, которая иллюстрирует свои работы.

OPEN DATA ART,

Выставка посвящена открытым данным

"Влияние открытых данных на нас все увеличивается, поэтому нам надо сформировать культуру их использования. По моему мнению, искусство является одним из действенных средств популяризации этой темы. Ведь вдохновляясь открытыми данными, художники влияют на зрителей", – рассказал руководитель комманды Есть-data Александр Щелоков.

OPEN DATA ART

OPEN DATA ART стартовала 6 декабря

Во время выставки состоялась презентация первого в Украине журнала об открытых данных MIND LAB, который предоставляет читателям информацию по всем вопросам, связанным с открытием данных, созданием сервисов, обеспечением социального эффекта.

Что такое Е-data?
Это группа специалистов по разным направлениям, которые специализируются на открытых данных и работают в формате проектного менеджмента. Организация создала государственный портал e-data.gov.ua; разработала Концепцию Информационно-аналитической системы "Прозрачный бюджет"; начала регулярный Национальный конкурс журналистских расследований и аналитических исследований "Е-Расследования" и тому подобное.

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Теги: Техно Новости Киева Искусственный интеллект
Источник: 24 Канал
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