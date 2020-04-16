Как успешно перейти на дистанционное обучение: опыт Запорожского медуниверситета

Карантин бросил вызов возможности проведения учебного процесса в школах и вузах Украины, однако он же стал катализатором полноценного запуска дистанционного обучения. И в Украине уже есть успешные примеры такого онлайн-обучения.

Алексей Рыжов, доктор фармацевтических наук, профессор, заведующий кафедрой медицинской и фармацевтической информатики и новейших технологий в Запорожском государственном медицинском университете рассказал Техно 24, как им удалось наладить успешное обучение онлайн.

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Подготовка

Запорожский государственный медицинский университет уже длительное время работает над развитием компьютерных технологий в образовании. Работу в этом направлении мы начали в 2003 году. Сначала ввели платформу дистанционного обучения RATOS (является разработкой кафедры медицинской информатики) на отдельных кафедрах.

В 2006-2007 году кафедры и подразделения университета начали систематически использовать видеоконференцсвязь для организации дистанционных лекций и научных конференций на базе сервера MS Lync.



Дистанционное обучение ЗГМУ тестирует с 2006 года / zsmu.edu.ua

С 2010 года мы начали использовать системы онлайн-обучения MOODLE, а с 2016 года перешли на edX как более понятный для разработчиков курсов, которые являются преподавателями медицинского, не технического, университета.

С 2018 года каждый учебный предмет, который преподают в университете, имеет свой онлайн-курс. А в прошлом году мы начали активно использовать облачные сервисы, Office365.

Как удачно перейти на онлайн-обучение

В общем можно выделить несколько причин, благодаря которым удалось успешно перейти на дистанционное обучение в нашем университете.

Университет хорошо оснащен компьютерной техникой (около 60 компьютерных классов, телевизионные панели, интерактивные сенсорные панели и даже виртуальная система анатомической визуализации). Университет имеет развитую инфраструктуру на базе оптоволоконной компьютерной сети, четыре центра дистанционного образования и телемедицины, которые расположены на кафедрах университета.



Более 15 лет кафедра информатики и центр дистанционного образования и телемедицины занимаются внедрением технологий дистанционного обучения. Преподаватели университета постоянно учатся, как создавать и развивать онлайн-курсы.

В 2016 году университет сотрудничает с Microsoft Украина. Мы приобрели академическую лицензию MS Office365, а представители компании Microsoft помогли его интегрировать в общую систему с платформой разработки онлайн курсов edX. Мы используем стандартные приложения Office 365, а также Skype for Business, Microsoft Teams, ClassNote, MS Forms, One Drive и другие.



В частности, Microsoft Teams имеет простой и понятный интерфейс и позволяет студентам легко сориентироваться в нем, а благодаря напоминаниям и возможности записи онлайн-лекций, не забыть о следующем занятии или просмотреть его позже.

Кроме этого, с 2016 года студенты на первом курсе изучают вводный курс по работе с Office365, его сервисами и онлайн-курсами кафедр. Поэтому начало карантина не стало большим потрясением для всех участников учебного процесса.

В настоящее время около 90-95% всех занятий проходят по расписанию, которое было до карантина.

Трудности

Конечно, трудности возникают, например с выполнением практических занятий. Поэтому для студентов мы готовим материалы на уровне ситуационных задач, а также внедряем модели заболеваний на базе виртуального пациента. Когда студент работает с этой моделью, он получает всю необходимую информацию о состоянии больного, на основе которой может поставить диагноз, назначить лечение и получить результаты своих действий. Бывают даже "летальные случаи" среди виртуальных пациентов, и это эмоционально воспринимают будущие врачи.

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Однако такая практика работы над собственными ошибками с психологической точки зрения помогает студентам лучше усвоить материал для дальнейшего недопущения таких ошибок.

А для получения реального практического опыта студенты ЗГМУ приобщаются к борьбе с коронавирусом и получают навыки помощи больным в полевых условиях.



Студентам комфортнее обучаться из дома / zsmu.edu.ua

В настоящее время система медицинского образования находится в сложном состоянии, ведь в системе медицинского образования внедрен обязательный независимый контроль знаний - государственный лицензионный экзамен "Крок 1, Крок 2, Крок 3" по разным направлениям (аналог американской системы оценки знаний Step 1, Step 2, Step 3). Как после карантина, будут проходить эти испытания пока непонятно.

При взаимодействии с сотрудниками Microsoft мы вышли на программный продукт дистанционного прокторинга Examus – это система, в которой на базе алгоритмов искусственного интеллекта анализируется видеопоток с веб-камер, что позволяет отслеживать действия студентов во время сдачи экзаменов. В планах университета закупить такую ​​систему.

Позитив от карантина

В этой сложные ситуации есть и положительные моменты, даже для учебного процесса. Например, у нас значительно повысилось интерактивное взаимодействие с лектором как во время лекции, так и после нее.

Студенты находятся в комфортных условиях, дома, и им комфортнее слушать лекции. Для таких лекций мы традиционно используем MS Teams, поскольку после небольшого тестирования он оказался самым удобным для студентов.

Но добавлю, что внедряя дистанционную форму обучения в систему медицинского образования мы считаем, что лучшее обучение будущего врача происходит возле койки больного.

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