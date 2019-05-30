Как Viber защищает данные пользователей – объяснение директора по продажам мессенджера

На фоне скандалов с утечкой данных пользователей в Facebook и WhatsApp, вопрос о защите информации в интернете очень актуален. Поэтому мы спросили директора по продажам Rakuten Viber в Центральной и Восточной Европе Константина Костандинова, насколько мессенджер гарантирует защиту данных своих пользователей.

Как пояснил Костандинов, Viber использует сквозное шифрование, то есть все данные, которыми обмениваются пользователи, являются закрытыми. Также он добавил, что компания сотрудничает с более 30 банками, что тоже подтверждает надежность защиты данных.

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"Через приложение часто происходят банковские транзакции. Это указывает на то, что данные в приложении действительно защищены. Для подобных услуг банки требуют очень высокий уровень защиты, и Viber отвечает всем этим требованиям", – добавил менеджер по продажам.

Он также добавил, что компании было бы выгодно получать данные пользователей, но Viber этого никогда не будет практиковать.

Я иногда шучу, что мне, как представителю отдела продаж, иногда хотелось бы знать, о чем общаются пользователи (прим. ред. – улыбается). Но, конечно, я не могу удовлетворить свое любопытство даже при большом желании, потому что компания придерживается строгой политики конфиденциальности,

– говорит Костандинов.

Что такое технология сквозного шифрования?

Это шифрование, при котором все сообщения кодируются, а ключи дешифрования сообщений есть только у отправителя и получателя. Поэтому никто другой не может получить доступ к коммуникации пользователей.

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