Как включить в Facebook темный режим: инструкция
В мессенджере Facebook появился темный режим - то есть, можно поменять стандартный белый фон на черный.
Чтобы изменить режим, нужно любому контакту в Messenger отправить смайлик в виде молодой луны. Далее приложение покажет анимацию из этих смайлов и предложит попробовать ночной режим.
Читайте также: Viber меняет правила: создателям чат-ботов придется платить
После этого включать или выключать ночной режим чате можно будет по установке программы (кликнув по фотографии пользователя).
Для чего нужен. Такой режим имеет преимущества, в частности, он более комфортный для глаз, также он поможет экономить заряд батареи.
Как включить в Facebook темный режим
Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно