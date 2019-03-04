Как включить в Facebook темный режим: инструкция

21 Читати новину українською
Как включить в Facebook темный режим
Как включить в Facebook темный режим

В мессенджере Facebook появился темный режим - то есть, можно поменять стандартный белый фон на черный.

Чтобы изменить режим, нужно любому контакту в Messenger отправить смайлик в виде молодой луны. Далее приложение покажет анимацию из этих смайлов и предложит попробовать ночной режим.

Читайте также: Viber меняет правила: создателям чат-ботов придется платить

После этого включать или выключать ночной режим чате можно будет по установке программы (кликнув по фотографии пользователя).

Для чего нужен. Такой режим имеет преимущества, в частности, он более комфортный для глаз, также он поможет экономить заряд батареи.

Як зробити у Facebook темний режим

Как включить в Facebook темный режим

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Рада поддержала законопроект о языке: кто и где должен говорить на украинском
сегодня
14016
Теги: Новости Техно Техно Facebook Интернет
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Какой смартфон можно назвать лучшим устройством февраля? (Опрос)
сегодня 08:02 Какой смартфон можно назвать лучшим устройством февраля? (Опрос)
341
Что такое 5G и когда технология появится в Украине
3 марта 16:07 Что такое 5G и когда технология появится в Украине
990
MWC-2019: революционные смартфоны, которые представили на выставке
3 марта 14:15 MWC-2019: революционные смартфоны, которые представили на выставке
348
Как правильно выбрать ноутбук для игр: на что обратить внимание
2 марта 20:04 Как правильно выбрать ноутбук для игр: на что обратить внимание
492
Что такое Root-права и как их получить на Android: инструкция
2 марта 18:05 Что такое Root-права и как их получить на Android: инструкция
8943
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук