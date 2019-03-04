Как включить в Facebook темный режим: инструкция

В мессенджере Facebook появился темный режим - то есть, можно поменять стандартный белый фон на черный.

Чтобы изменить режим, нужно любому контакту в Messenger отправить смайлик в виде молодой луны. Далее приложение покажет анимацию из этих смайлов и предложит попробовать ночной режим.

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После этого включать или выключать ночной режим чате можно будет по установке программы (кликнув по фотографии пользователя).

Для чего нужен. Такой режим имеет преимущества, в частности, он более комфортный для глаз, также он поможет экономить заряд батареи.

Как включить в Facebook темный режим

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