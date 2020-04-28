Как влияет карантин на экономику Украины: карты онлайн

В Украине разработали дашборд, на котором можно отследить влияние карантина на экономику Украины. На портале можно отследить много факторов, таких как уровень безработицы, изменение зарплаты, денежные переводы, розничная торговля и многое другое.

Об этом рассказал один из авторов дашборда, экс-министр Кабинета министров. бизнесмен, соучредитель виртуального банка Monobank Дмитрий Дубилет. Десктопная версия дашборда доступна по ссылке.

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Дашборд делали совместно со специалистами проекта "Рейтинг".

Что увидеть

На интерактивных картах можно следить за влиянием карантина на экономику. Как рассказал Дубилет, всего на портале собрали более 30 показателей, которые обновляются ежедневно.

"Мы использовали показатели, по которым можно оценивать изменения состояния заболеваемости, миграционных и демографических процессов, занятости, финансов и торговли, а также бюджета и налогов. Мы получили официальные данные с 1 октября 2019 года, добавили к ним понятные визуализации и объединили на одной странице", – добавил бизнесмен.



На дашборде можно следить за уровнем занятости населения / Скриншот

На картах можно посмотреть следующие факторы:

сколько украинцев вернулись в страну,

насколько упал объем продаж обуви и одежды в магазинах,

как меняется количество безработных,

какая из областей меньше всего потеряла доходов в местный бюджет и многие другие.

При этом функциональность дашборда обещают расширять и в дальнейшем. Сервис будет работать на период карантина, а также в то время, которое требуется для восстановления работы экономики.

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