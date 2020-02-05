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Как восстановить утраченное водительское удостоверение онлайн: инструкция

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Восстановить водительское удостоверение теперь можно онлайн / dostyp

5 февраля, Министерство внутренних дел и Государственная миграционная служба презентовали еще одну новацию е-сервиса от МВД: онлайн заказ замены водительского удостоверения через электронный кабинет водителя.

Ранее в Кабмине отмечали, что через электронный кабинет водителя или через Единый государственный портал административных услуг можно будет осуществить восстановление водительского документа.

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Сегодня эта услуга стала доступной для граждан, сообщили в МВД. Воспользоваться новой услугой можно в Электронном кабинете водителя, регистрация в котором происходит при помощи квалифицированной электронной подписи, а также через Bank-id и Mobile-id.

С помощью онлайн-сервиса гражданин может заказать:

  • обмен водительского удостоверения в случае замены персональных данных;
  • получение удостоверения водителя вместо утраченного, похищенного или испорченного;
  • замену удостоверения водителя, выданного лицу впервые, после окончания срока его действия (при условии совершения лицом в течение двух лет со дня выдачи удостоверения водителя не более 2 административных нарушений ПДД).

Как восстановить водительское удостоверение онлайн

Все достаточно просто, нужно лишь следовать простому алгоритму действий:

  • после авторизации в ЭКВ нужно подать заявление в электронной форме;
  • к заявлению нужно приложить электронные копии документов, подтверждающих изменение персональных данных (при необходимости), справки из полиции (при необходимости) и действующей медицинской справки формы 083/о;
  • заявление подписывается квалифицированной электронной подписью (КЭП) лица.

Видеоинструкция для пользования электронным кабинетом водителя:

Что такое Электронный кабинет водителя?
Это онлайн-сервис, предоставляющий всю актуальную информацию о ваших транспортных средствах, a также возможность воспользоваться некоторыми услугами сервисных центров МВД онлайн. Он заработал в декабре 2018 года. Авторизоваться в ЭКВ можно с помощью КЭП, BankID или MobileID.

Пользователи ЭКВ могут узнать информацию о собственном удостоверении водителя и транспортных средствах, проверить историю штрафов и оплатить их. Также в ЭКВ можно зарегистрироваться в электронной очереди на получение услуг в сервисных центрах МВД, заказать бесплатную или платную услугу проверки транспортного средства по его VIN-коду и индивидуальный номерной знак.

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Автор: Михаил Года
Теги: Техно Новости Техно Министерство внутренних дел Авто Интернет
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