Как выбрать духовой шкаф на кухню: простые советы

Чтобы радовать себя и близких вкусными ужинами и обедами, одного лишь таланта повара мало. Понадобится еще хорошая кухонная техника, – подобраная со знанием дела.

Духовой шкаф – чрезвычайно важный элемент. Именно в ней рождаются настоящие кулинарные шедевры. Поэтому к выбору надо подойти внимательно. Тем более, что вариантов рынок предлагает нам очень много.

Критерии выбора духового шкафа:

► тип нагрева

► размер и внутренний объем

► количество функций

► дизайн и материалы

► энергосбережение

► дополнительные функции

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Функциональность, практичность и дизайн – вот главные критерии при выборе духовки. Относительно последнего – никто, пожалуй, не будет спорить, что наиболее удачным вариантом является техника, которая монтируется в кухонную мебель, и может быть размещена отдельно от варочной поверхности.

Помимо функциональности, важно, чтобы духовой шкаф стильно и гармонично вписалась в любой интерьер.

Также нужно обратить внимание на вид духовки по типу обогрева. Их есть два:

► газовые

► электрические

Однако для большинства украинских потребителей это уже давно не вопрос, ведь многие понимают, что электрические духовки более практичные и популярнее газовых.

Из сотни духовок, которые продаются на рынке, только две – газовые. Электрические выигрывают по многим параметрам: всесторонний нагрев – снизу, сверху, сбоку, а во время приготовления даже сзади. Такая духовка быстрее нагревается и дольше удерживает температуру на должном уровне. Выставлять и регулировать терморежимы можно гораздо точнее. А количество функций может варьироваться от 4-х (в простейших моделях) и вплоть до 18-ти. А то и больше.

Но, как показывает практика, используют, обычно максимум 8-10 режимов. Всеми 20-ю режимами дома на кухне пользуются очень редко. Это вопрос актуален для кулинаров высокого уровня.

Также духовки отличают еще своим объемом:

► 57 л – стандартные

► 45 л – компактные

► 73 л – объемные

Если вы любите готовить несколько блюд одновременно, то с этим прекрасно справятся объемные духовые шкафы, ведь для них это не проблема. В ассортименте украинского производителя Pyramida представлен их большой выбор.

Духовки XXL на 73 литра идеально подойдут для большой семьи или же для особенно гостеприимных хозяев, которые часто собирают друзей за одним столом.

Современные духовки – это не только про красоту и функции, это еще и безопасность и энергосбережение.

В духовках от производителя Pyramida во время приготовления стекло снаружи нагревается не более, чем на 50 градусов. Благодаря стекловолоконному уплотнителю Fiberglass и тройному стеклу T-eff с теплоотражающим покрытием, – все тепло удерживается в середине духовки. И даже после выключения, это тепло будет использовано для того, чтобы довести блюдо до готовности.

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Еще один важный критерий при выборе духовки – типы направляющих. Они бывают:

► телескопические

► съемные

► рельефные

Всегда есть большой риск обжечь себе пальцы и руки. Чтобы этого избежать, стоит обратить внимание на телескопические направляющие. Они выдвигаются наружу как ящик.

Изнутри духовой шкаф покрыт антипригарной эмалью . За ней легко ухаживать, ведь кто хоть раз вымывал духовку после приготовления пищи, знает, насколько это важно.

Также удобно, когда на внутреннем стекле дверцы нанесены интуитивно понятные пиктограммы с подсказками режима, температуры и уровня, на котором блюдо достигнет лучшего результата.

При выборе духовки также стоит обращать внимание и на дополнительную комплектацию:

► термощуп

► рожон

► ручка-рогач

► противень

► металлическая решетка

В комплекте к духовке покупатель духовых шкафов от производителя Pyramida получит еще кучу полезного дополнительного орудия.

Приобретая духовку, обращайте внимание на гарантию и условия обслуживания. Ведь никакой "на все руки мастер из соседнего подъезда" не справится лучше профессионала с официального сервиса. А тем более, если этот сервис предлагает Pyramida – бренд №1 среди украинских производителей кухонной техники.