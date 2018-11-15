Как выбрать подержанный iPhone и не прогадать с выбором

Недавно сеть магазинов техники MOYO обнародовала статистику, которая показывает, что в 2018 году украинцы купили вдвое меньше iPhone. И будем откровенны, интерес спал не потому, что эта продукция плохая, а потому, что большинство просто не имеет на нее денег. Альтернативой являются подержанные iPhone.

Издание keddr.com подготовило советы для тех, кто хочет приобрести б\у iPhone, и купить действительно хороший продукт.

Из-за наполнения рынка "восстановленными" iPhone прямо из китайских подвалов, найти хороший телефон очень сложно. Так, часто можно встретить iPhone, собранный из самых дешевых. А часто и поддельных комплектующих.

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Выбираем нужную модель

Сначала определяемся с выбором. Сейчас следует рассматривать iPhone не старше 6S, ведь все остальные уже очень устаревшие. Далее обращаем внимание на описание. Хорошо бы получить с телефоном гарантию, чек и пару чехлов было бы неплохо.

Не игнорируйте дату регистрации пользователя на сервисе объявлений, ведь сейчас популярно "кидалово" с аккаунтами-однодневками. Они все как под копирку: месяц-два на барахолке, нет привязки к соцсетям, а указанный номер со стопроцентной вероятностью будет отключен после покупки, и вы уже ничего никому не докажете. Так что лучше найти человека, который хотя бы несколько лет пользуется сервисом по продажам.

Когда вы выбрали желаемую модель, то предложите продавцу занести телефон в сервис для проверки за ваш счет. Даже если вы не планируете этого делать, но таким образом вы можете узнать о реальном состоянии устройства по реакции продавца.

Если вы все-таки планируете провести диагностику (что было бы неплохо) – обращайтесь в большой известный сервисный центр, а не в подсобную контору. Также попросите продавца обновить телефон до последней версии iOS.

Что учесть при встрече

Следующий шаг – договоритесь о встрече в людном месте с интернетом и розетками. Желательно спокойное кафе с хорошим светом. Желательно, чтобы на встречу пришел именно владелец телефона, а не муж\жена\сват, ведь это, опять-таки, пахнет "разводом".

При осмотре не бросайтесь сразу на телефон, а обратите внимание на комплектацию. Начать можно даже с коробки. Все наклейки должны быть ровно приклеены, шрифты аккуратными и не смазанными, а IMEI совпадать с IMEI телефона.

Желательно, чтобы в комплекте был Lightning, блок зарядки, переходник на 3,5mm и наушники. Все провода должны быть приятны на ощупь, а тот же коннектор Lightning – это единственная металлическая часть и аккуратно впрессованы контакты.



Обращайте внимание даже на коробку

Далее смотрим на зарядку, так же проверяя аккуратность сборки и печати шрифтов. Все должно быть идеально. К слову, такой квадратный блок идет только с прямой вилкой. Круглые контакты – явный признак китайщины.

После чего ставим телефон на зарядку и проверяем наушники и переходник. К ним требования точно такие же. Аккуратность, отсутствие следов выплавки, щелей, острых элементов и кривых вставок. Важно, что комплекте с iPhone 7 и старше наушники идут с разъемом Lightning, а не 3,5mm.

Так что неоригинальная комплектация вполне может стать причиной отказа от покупки этого устройства.

Проверяем сам iPhone

Пластиковый бортик в оригинальном телефоне вообще не чувствуется, а вот в iPhone с китайским экраном он ощущается. Еще было бы хорошо проверить равномерность прилегания экрана и не отходит ли он по углам. Если заметили подобное – прощай влагозащита и, скорее всего, оригинальная панель. Про скрипы и хруст речи вообще не идет.



Важна и комплектация

Алюминий должен быть очень гладким и приятным, а шрифты, как мы уже знаем из аксессуаров, аккуратно нанесены. Отсутствие или наличие текста под надписью iPhone еще не означает, что телефон в китайском корпусе. Просто в некоторых странах подобное нанесение не обязательно.

Если на корпусе есть вмятины на углах, опять-таки стоит задуматься. Даже незначительные повреждения могли навредить устройству.

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После этого открываем лоток для сим-карты, проверяем наличие имея и резинового уплотнителя на iPhone 7 и старше. Имей должен совпадать. Здесь же заглядываем в сам слот и проверяем индикатор попадания жидкости. Он у всех моделей примерно одинаковый – беленькая полоска, которая при соприкосновении с жидкостью становится красной.



Проверяем индикатор попадания жидкости в слоте

Старые методы проверки сенсора перетаскиванием иконок уже не работают, китайцы зря времени не теряли. Даже 3D-Touch они умеют делать. Так что для качественной диагностики без сторонних приложений не обойтись.

Оригинальность экрана на iPhone 8 и старше можно проверить таким способом – в новых прошивках компания отключает режим True Tone, если у него установлен неоригинальный экран. Это первый звоночек, что такой телефон вам не нужен.

Из бесплатных приложений, но с рекламой, есть TestM. В приложении можно за 5 минут проверить все и сразу, начиная от датчиков и заканчивая работой всех элементов.

Выбираем полный тест и начинаем все проверять, каждую кнопочку и сенсор. Вот, например, 3D-Touch на китайском экране. В меню он работает, а вот в приложении некоторые зоны просто не прожимаете до нужного состояния.

Но одним приложением не обойтись. Вставляем свою SIM-карту, проверяем работу интернета, звонков и громкость динамика.

Особое внимание на камеры

Камеры можно проверить и в приложении, но нам важна не только их работоспособность, но и состояние. Под защитным стеклом не должно быть ни пороха, ни грязи, а сами снимки должны быть чистыми и резкими. На версиях Plus стоит проверить вторую камеру. Прикрываем один модуль пальцем и переключаем зум. Но сразу замечание – вечером или в темноте она может быть неактивной, и это нормально.

Сканер отпечатков и аккумулятор

Сканер отпечатков пальцев – важный элемент телефона. Если он не работает, сразу отказывайтесь от покупки и не слушаете объяснения продавца. В таком телефоне, скорее всего, или китайская заглушка, или аппаратная проблема. Но оба варианта нам не подходят.

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Телефон может информировать вас, что осталось около 95, 97 или даже 100 процентов емкости, но сама батарея может быть китайской. Для проверки аккумулятора понадобится Macbook. Запускаем coconut Battery и смотрим количество перезарядок и емкость. Если данные совпадают с возрастом устройства, скорее всего, в телефоне оригинальная батарея.

В конце стоит зайти на сайт Apple и вбить серийный номер, чтобы убедиться, что перед вами именно та модель, которую вы собрались брать.

Источник: keddr.com

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