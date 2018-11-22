Как выбрать смартфон для игр: полезные советы

Мобильный гейминг сейчас переживает свои не лучшие времена. Однако все же находятся смельчаки, которые не прочь использовать свое мобильное устройство для того, чтобы окунуться в мир игр. Учитывая огромный выбор смартфонов на рынке возникает вопрос: как выбрать смартфон для гейминга?

Техно 24 подготовил для вас несколько советов по выбору смартфона для игр.

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Мобильные игры – ресурсоемкие приложения с большим количеством графических элементов. В отличие от офисных программ, чтения электронных писем или серфинга в интернете, 3D-приложения существенно нагружают систему, требуя высокой производительности всех составляющих элементов: процессора, графической подсистемы, памяти и т.д. Важной частью также является качество и размер экрана. А для хорошей автономности нужен емкий аккумулятор.

Процессор

Для запуска игр понадобится производительный процессор. Архитектура мобильных устройств базируется на гибридных чипах, которые включают центральный вычислительный чип и графическую подсистему (SoC).

При выборе геймерского смартфона необходимо учитывать рабочую частоту процессора, количество ядер и архитектуру. Чем выше параметр – тем мощнее центральный чип.

Большинство Android-смартфонов работает на процессорах Qualcomm Snapdragon

Советуем отдать предпочтение 4-ядерным и 8-ядерным процессорам с тактовой частотой от 1,4 ГГц. К слову, для нормальной работы среднестатистической игры пригодится и 2-ядерный процессор, однако мощные тайтлы он может не потянуть.

Подавляющее большинство мобильных процессоров, существующих на рынке, построено на 64-битной архитектуре, подобно настольным ПК. В отличие от 32-разрядных систем, эти решения позволяют задействовать больше памяти и ресурсов для выполнения задач. К слову, все операционные системы выше Android 6 и iOS 7 – 64-битные.

Видеопроцессор

Немало в играх зависит от видеоадаптеров. К примеру, если вы выбрали не слишком мощный чип, то игра может "подтормаживать", картинка скакать и вы не сможете сполна насладиться игрой.

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Графический движок отвечает за отображение текстур, обладает выделенной видеопамятью, а сам кристалл представляет единое целое с центральным процессором (SoC). На рынке игровых смартфонов популярны такие производители графических 3D-ускорителей: Adreno, Mali GPU и NVIDIA Tegra, а также чипы PowerVR.

Как уже отмечалось, видеоадаптер идет в паре с центральным процессором, поэтому выбирать его отдельно вам не придется. Разве что вы страстный фанат NVIDIA и захотите приобрести смартфон именно с этим видеопроцессором, тогда придется внимательно читать все характеристики и искать знакомое название.

Для оптимального гейминга стоит выбрать смартфон с большим дисплеем

К слову, в зависимости от позиционирования процессора (бюджетный, среднебюджетный или топовый) смартфон получает и соответствующий видеоускоритель.

Оперативная память

Игры требуют достаточного количества выделенных ресурсов. Следует отличать постоянную и временную (оперативную) память. Постоянная – отводится для установки и хранения приложений, оперативная – используется при запуске программы. Смартфон для игр должен иметь не менее 16 ГБ встроенной и 2 ГБ оперативной памяти. Обращайте внимание на поддержку внешних SD-карт.

При выборе геймерского смартфона важно учитывать тип операционной системы. Игры OS Android требуют большого количества выделенной памяти и достаточно производительных процессоров, в то время как iOS-устройства без труда справляются с аналогичными приложениями, имея скромные технические характеристики. Секрет кроется в оптимизации операционных систем.

Емкость аккумулятора

Продолжительность работы смартфона в автономном режиме определяется емкостью батареи и оптимизацией системы. Следует ориентироваться на значение 3 000 миллиампер часов и более. В режиме игр гаджет способен проработать от 3 до 9 часов. Яркость экрана и тип матрицы влияют на автономность.

Важ фактором является также и батарея смартфона

Дисплей

При выборе геймерского смартфона стоит также немало внимания уделить дисплею: диагональ, тип матрицы.

Диагональ экрана зависит только от личных предпочтениях пользователя, хотя, конечно, полноценно наслаждаться игровым процессом на миниатюрном дисплее будет сложно. Поэтому оптимальным выбором стал бы экран с диагональю от 5,0 дюймов.

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Мы не будем перечислять все матрицы на рынке, остановимся на наиболее качественных – IPS, AMOLED. Экраны с этим типом матрицы достаточно яркие и контрастные, с хорошими углами обзора.

Также отметим, что смартфоны с типом матрицы AMOLED и SuperAMOLED потребляют значительно меньше энергии, поэтому заряда аккумулятора при таком раскладе хватит на дольше.

Выводы

Для лучшего погружения в мир игр лучше выбрать смартфон, характеристики которого не ниже собранных внизу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ игрового смартфона Дисплей Диагональ: от 5,0 дюйма

Диагональ: от 5,0 дюйма Тип матрицы: IPS, AMOLED, SuperAMOLED

Процессор 4 / 8 ядер с тактовой частотой от 1,4 ГГц

4 / 8 ядер с тактовой частотой от 1,4 ГГц Видеопроцессор Adreno, Mali, NVIDIA

Adreno, Mali, NVIDIA Оперативная память от 2 ГБ для Android, от 1 ГБ для iOS

от 2 ГБ для Android, от 1 ГБ для iOS Встроенная память от 32 ГБ

от 32 ГБ Аккумуляторот 3 000 мАг

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