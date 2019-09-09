Как выбрать стиральную машину: важные советы на что надо обращать внимание

Сегодня трудно представить дом без стиральной машинки, которая и время экономит, и ресурсы потребляет разумно. Сейчас на рынке есть огромный спектр моделей на любой вкус и бюджет.

Мы собрали для вас ключевые правила при выборе стиральной машины, чтобы приобрести хорошую технику по разумной цене.

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Габариты

Различают полногабаритные и малогабаритные стиральные машины. Полногабаритные стиральные машины имеют следующие размеры: высота 80 см, ширина 60 см, глубина 50 см. Загрузка до 9 кг подойдет для тех, кто не любит стирать часто или для большой семьи. Зато в малогабаритной можно стирать до пяти килограммов одежды. В Siemens есть узкая стиральная машина с загрузкой 6.5 кг для тех, у кого мало места для нее, но кто много стирает.



Как выбрать стиральную машину

Кроме этого, важно найти баланс между загрузкой стиральной машинки и ее размерами.

Максимальная загрузка

После выбора габаритов машины обращаем внимание на тип загрузки. Существуют стиральные машины с такими типами загрузки: горизонтальной (фронтальной) и вертикальной.

Модели с вертикальной загрузкой часто выбирают в том случае, если в ванной комнате места для полноценной большой стиралки не хватает, ведь они, как правило, компактнее по сравнению с фронтальной загрузкой.

А "фронталки" универсальнее в плане размещения, особенно если вы не слишком ограничены в пространстве. Еще одним плюсом таких машинок, о котором редко вспоминают, является то, что верхнюю панель можно использовать как дополнительную поверхность для хранения стиральных порошков или ванных принадлежностей.

Кроме этого, на стиральную машину с фронтальной загрузкой можно установить сушильную машину, чтобы сэкономить место рядом.



Как правильно выбрать стиралку

Стиральная техника для дома среднего размера – идеальное решение, когда нужно часто пользоваться машиной, для установки оборудования есть немного свободного места, а партии грязного белья невелики. Такие модели, как правило, имеют емкость от 5 до 7 кг.

Энергосбережение

При выборе стиральной машины также особенно обращайте внимание на то, сколько электроэнергии будет тратить ваша стиральная машинка, чтобы не платить заоблачные деньги за энергоснабжение. Например, в Siemens есть стиральные машинки класса энергопотребления A+++ -30%. Такие машинки потребляют на 30% меньше предельных показателей класса А+++.

Функционал

Полезная функция современных стиральных машин — это система защиты от протечек aquaStop, когда подача воды отключается в случае обнаружения утечки.

Также стоит обратить внимание на модели, которые автоматически отключаются, если в кране нет воды, а также на стиральные машинки, в которых температура и отжим устанавливаются отдельными переключателями.

Еще одна интересная функция современных пралок — новая технология i-Dos, система автоматического дозирования стирального порошка, которая значительно упрощает жизнь и экономит ваши деньги. Как и режим тихой стирки. Например, в стиральных машинках Siemens стоит двигатель нового поколения iQdrive. Он не только работает бесшумно, но и достаточно экономичный и долговечный.

Заслуживают внимания и стиралки с технологией varioPerfectTM – она экономит до 65% времени или экономит до 50% электроэнергии с неизменно лучшим результатом стирки. speedPerfect автоматически определяет, на чем можно сэкономить время. Благодаря интеллектуальным сенсорам прибор устанавливает объем, загрузку и вид текстиля, адаптируя время стирки в соответствии с полученными данными. Кроме этого, для более быстрого активирования эффекта стирального средства на определенный промежуток времени применяется более высокая температура.

Еще одна революционная технология, которая может устранить неприятный запах из одежды без стирки — sensoFresh. Она доступна, в частности, в стиральных машинах Siemens, и поможет освежить практически любой вид текстиля, даже деликатные ткани.