Как выглядел первый смартфон Xiaomi: его характеристики и цена

Компания Xiaomi – один из крупнейших производителей цифровой электроники. Большую роль в становлении китайского бренда сыграла линейка смартфонов Mi, и сегодня, 16 августа, первому устройству компании из этой серии исполнилось 8 лет.

Дата презентации Xiaomi Mi1. Как сообщает Gizmochina, первый смартфон под названием Xiaomi Mi1 анонсировали 16 августа 2011 года.

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Основные характеристики Xiaomi Mi1. Смартфон в пластиковом корпусе был построен на базе мобильной платформы Snapdragon S3 с двумя ядрами ARM Cortex-A8, тактовая частота которых составляла 1,5 ГГц. Xiaomi Mi1 оборудовали 4-дюймовым дисплеем, 1 ГБ оперативной памяти, встроенным накопителем на 4 ГБ и аккумулятором емкостью 1930 мАч.

Работала новинка под управлением оболочки MIUI, которую анонсировали в 2010 году. Фирменная прошивка поддерживала множество полезных функций и быстро получила популярность у пользователей.

Дизайн Xiaomi Mi1. На задней панели устройства находился модуль камеры, на верхней грани – кнопка включения и разъем для наушников, на правом торце корпуса – кнопки регулировки громкости.

Обзор смартфона Xiaomi Mi1 – смотрите видео

Цена и успех. Xiaomi Mi1 стал популярным с самого начала продаж. Одной из причин успеха стала конкурентоспособная для того времени цена – около 284 доллара (около 2300 гривен по курсу валют на 1 августа 2011 года). Для сравнения, в том же году компания Samsung представила свой Galaxy S II и он стоил 315-450 долларов (около 2500-3600 гривен), а iPhone 4S обошелся бы тогда пользователям в 358 долларов (около 2900 гривен).

Только за первые 34 часа с момента анонса Xiaomi Mi1 пользователи оформили 300 тысяч предварительных заказов на смартфон.

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