Как выглядели бы носы людей, если бы мы жили на Марсе

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Что произойдет с людьми на Марсе
Что произойдет с людьми на Марсе / Фото из открытых источников

Если бы люди могли жить на Марсе, то их носы бы деформировались. Польский дизайнер Марта Флисиковска решила предположить, какие изменения претерпели бы носы и создала соответствующие модели.

Об этом сообщает Naked science, передает dt.ua.

Это моделирование она распечатала на 3D-принтере.

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В частности, Флисиковска считает, что в случае, если люди начнут жить на Марсе, то нос человека видоизменится в ходе эволюции в зависимости от того, в каких климатических условиях жили предки разных народов.

Так, широкий и низкий нос характерен для тех, кто живет в жарком и влажном климате. Узкий и высокий нос, наоборот, имеют жители холодных регионов.

Во время работы дизайнер учла известные сегодня климатические условия Марса и спроектировала различные варианты носов.

Як виглядали б носи людей, якщо б ми жили на Марсі
Так могут выглядеть "марсиане"

 

Она распечатала на принтере 3 вида, которые считает наиболее правдоподобными. Первый имеет две пары ноздрей для более эффективного согревания воздуха. Второй нос плоский, таким образом он менее склонен к солнечным ожогам и лучше подходит для частого ношения шлема. Третий – волнистой формы, что должно улучшить резонирование.

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Теги: Техно Космос Марс
Источник: Техно
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