Как выглядели бы носы людей, если бы мы жили на Марсе
Если бы люди могли жить на Марсе, то их носы бы деформировались. Польский дизайнер Марта Флисиковска решила предположить, какие изменения претерпели бы носы и создала соответствующие модели.
Об этом сообщает Naked science, передает dt.ua.
Это моделирование она распечатала на 3D-принтере.
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В частности, Флисиковска считает, что в случае, если люди начнут жить на Марсе, то нос человека видоизменится в ходе эволюции в зависимости от того, в каких климатических условиях жили предки разных народов.
Так, широкий и низкий нос характерен для тех, кто живет в жарком и влажном климате. Узкий и высокий нос, наоборот, имеют жители холодных регионов.
Во время работы дизайнер учла известные сегодня климатические условия Марса и спроектировала различные варианты носов.
Так могут выглядеть "марсиане"
Она распечатала на принтере 3 вида, которые считает наиболее правдоподобными. Первый имеет две пары ноздрей для более эффективного согревания воздуха. Второй нос плоский, таким образом он менее склонен к солнечным ожогам и лучше подходит для частого ношения шлема. Третий – волнистой формы, что должно улучшить резонирование.
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