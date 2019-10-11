Как выглядит центр Млечного Пути: невероятные снимки

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Как выглядит центр Млечного Пути
Как выглядит центр Млечного Пути / unsplash

Центр Млечного Пути включает в себя миллионы звезд, широкий спектр излучений и большое количество газа. Разглядеть это многообразие в земной телескоп довольно тяжело, однако агентство NASA опубликовало снимки в высоком разрешении, на которых видно все многообразие нашей галактики.

Качественный снимок центра галактики сделан инфракрасным телескопом Spitzer. NASA опубликовало его для демонстрации достижений космической промышленности и продвижения проекта космической обсерватории James Webb Space Telescope (JWST), которая должна начать работу в 2021 году.

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Космический аппарат получит более совершенные инфракрасные камеры, чем его предшественник, и возможность захватывать в кадр гораздо более мелкие детали.

Даже одно изображение с Web станет самым качественным снимком центра галактики из когда-либо сделанных в истории,
– заявил один из создателей телескопа Роланд Ван Дер Марел.

Что изображено на снимках? Фотография Spitzer состоит из множества более мелких снимков, что зафиксировали инфракрасное излучение. Восприимчивость к инфракрасному свету позволила Spitzer преодолеть препятствие в виде облаков межзвездной пыли, отделяющих Землю от центра галактики, расположенного в 26 тысячах световых лет от планеты.


Новые фото Млечного Пути


NASA опубликовало снимки центра галактики

Более "холодные" старые звезды имеют синеватый оттенок, а массивные молодые – насыщенный красный. Горизонтальная полоса в центре снимка – плоскость диска Млечного Пути, а самое яркое пятно и есть центр галактики, в котором расположена сверхмассивная черная дыра.

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Так много интересных, странных вещей происходит в центрах галактик. Мы хотим выяснить, что происходит в нашей собственной,
– отметила одна из разработчиц инфракрасной камеры для нового телескопа Марсия Рике.

Что известно о новом телескопе? JWST полностью собран и сейчас тестируется в Калифорнии на мощностях концерна Northrop Grumman. Запуск в космос намечен на 31 марта 2021 года. Ожидается, что он поможет изучить каждую стадию истории Вселенной, а также получить изображение черной дыры в центре галактики высокого качества.

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Автор: Ева Шварц
Теги: NASA Новости Техно Техно Космос
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