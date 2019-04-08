Как выглядит изнутри смартфон Samsung Galaxy S10 5G: видео

Новый флагманский смартфон Samsung Galaxy S10 с поддержкой 5G пока не поступил в продажу. Но эксперты ресурса PBKreviews смогли осмотреть новинку не только внешне, но и внутри.

Соответствующий ролик уже появился в сети, на котором можно увидеть процесс разборки аппарата.

Как можно увидеть, разработчики использовали корпус типа "сэндвич" с двумя стеклянными панелями. Также мы можем увидеть, как выглядят модули основной камеры и датчик 3D ToF и панель для беспроводной зарядки.

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Не обошлось без неожиданности. Интересно, что специалисты PBKreviews обнаружили незнакомый, ничем не занятый коннектор на материнской плате. Специалисты предположили в этом намек на еще одну версию смартфона, возможно операторскую, которая получит дополнительное аппаратное обеспечение.

Что известно о новинке. Этот смартфон с линейки Samsung Galaxy S10. При этом от своих "братьев" отличается не только наличием модуля 5G. Он получил больший размер с диагональю 6,7 дюйма. Основная камера получила аж 4 модуля с разрешением 12 Мп, 12 Мп, 16 Мп и датчиком глубины. При этом фронтальная камера имеет один модуль на 10 Мп.

Samsung Galaxy S10 5G разобрали: видео

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