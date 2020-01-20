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Как выглядит извержение вулкана из космоса: невероятные снимки NASA

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Извержение вулкана Тааль / BFMTV

Долгое время вулкан Тааль, который расположен на филиппинском острове Лусон, считался спящим. Последнее его извержение зафиксировали в 1977 году, однако он проснулся 12 января 2020 года. Извержение Тааля можно было увидеть даже из космоса.

Что известно об извержении вулкана

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Тааль расположен в 60 километрах от столицы Филиппин Манилы на острове Лусон. После 43 лет, проведенных в спячке, он напугал многих жителей столицы, начав выбрасывать столбы пепла и извергая лаву.

Извержение было настолько масштабным, что столб дыма был виден даже из космоса, что показано на анимации, которую создала Обсерватория Земли NASA на основе снимков с японского спутника Himawari-8.

Почему вулкан опасен

Несмотря на то, что Тааль принадлежит к маленьким вулканам, он считается одним из самых опасных, поскольку у его подножия живет множество людей. По данным ООН, в зоне с радиусом 14 километров проживает около 450 тысяч человек, а в 17-километровой области – уже 930 тысяч.

Извержение вулкана Тааль – смотрите видео

Кроме лавы, которая представляет повышенную опасность, жителям может угрожать вулканический пепел и токсичные газы. По данным экспертов, вредные вещества способны распространяться на расстояние до 100 километров от точки извержения.

 

 

Министерство обороны страны призвало жителей срочно эвакуироваться как можно дальше от эпицентра.

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Автор: Ева Шварц
Теги: Техно Новости Техно NASA Извержение вулкана Филиппины Космос
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