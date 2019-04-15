Как выглядит поверхность Луны: невероятные фото зонда Beresheet

В сети опубликовали изображение поверхности Луны, которое передал на Землю автоматический аппарат Beresheet незадолго до аварии. Ожидалось, что Beresheet станет первым частным космическим аппаратом, который достигнет поверхности Луны.

Что известно о Beresheet? Это израильский лунный зонд, созданный частной компанией SpaceIL. Аппарат был запущен 22 февраля 2019 года с помощью ракеты-носителя Falcon 9 с космодрома SLC-40 на мысе Канаверал, сообщает Engadget.

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К сожалению, во время посадки 11 апреля 2019 года у зонда отказал главный двигатель, в результате чего аппарат разбился о поверхность Луны.

Последние снимки Beresheet. Однако перед самым падением Beresheet успел сделать снимки лунной поверхности. На изображении также видны элементы конструкции самого аппарата.



Последнее фото зонда Beresheet



Зонд Beresheet разбился о поверхность Луны

Что известно о продолжении миссии? Между тем компания SpaceIL уже заявила о намерении создать зонд Beresheet-2, который попытается осуществить мягкую посадку на Луне. Остается надеяться, что миссия этого аппарата будет реализована полностью.

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