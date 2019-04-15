Как выглядит поверхность Луны: невероятные фото зонда Beresheet

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Как выглядит поверхность Луны
Как выглядит поверхность Луны / unsplash

В сети опубликовали изображение поверхности Луны, которое передал на Землю автоматический аппарат Beresheet незадолго до аварии. Ожидалось, что Beresheet станет первым частным космическим аппаратом, который достигнет поверхности Луны.

Что известно о Beresheet? Это израильский лунный зонд, созданный частной компанией SpaceIL. Аппарат был запущен 22 февраля 2019 года с помощью ракеты-носителя Falcon 9 с космодрома SLC-40 на мысе Канаверал, сообщает Engadget.

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К сожалению, во время посадки 11 апреля 2019 года у зонда отказал главный двигатель, в результате чего аппарат разбился о поверхность Луны.

Последние снимки Beresheet. Однако перед самым падением Beresheet успел сделать снимки лунной поверхности. На изображении также видны элементы конструкции самого аппарата.

Beresheet
Последнее фото зонда Beresheet

Beresheet
Зонд Beresheet разбился о поверхность Луны

Что известно о продолжении миссии? Между тем компания SpaceIL уже заявила о намерении создать зонд Beresheet-2, который попытается осуществить мягкую посадку на Луне. Остается надеяться, что миссия этого аппарата будет реализована полностью.

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Теги: Новости Техно Техно Космос Луна
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