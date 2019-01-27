Как выглядит типичный геймер

35 Читати новину українською
Как выглядит типичный геймер
Как выглядит типичный геймер / unsplash

Ассоциация развлекательного программного обеспечения провела опрос среди американцев. В ходе этого исследования ученым удалось создать портрет типичного геймера.

Исследователи обнаружили, что 45% геймеров – это женщины в возрасте от 34 до 36 лет. Среди них юных любительниц игр, которым еще не исполнилось 18 лет, – 17%, молодых геймерш в возрасте от 18 до 35 лет – 13%, 8% приходится на женщин от 36 до 49 лет, а 12% – зрелые дамы за 50 лет, сообщается на официальном сайте Ассоциации.

Читайте также: Resident Evil 2: ремейк культовой игры официально доступен на PlayStation 4, Xbox One и PC

В среднем на каждую семью в США приходится по два геймера. Свой досуг проводит за видеоиграми 64% американцев.

45% геймерів у США – жінки
45% геймеров в США – женщины

64% американців проводять своє дозвілля за іграми

64% американцев проводят свой досуг за играми

По статистике, 42% американцев играют с друзьями, 19% – с родственниками, а 16% – с супругами. Еще 17% геймеров играют вместе с родителями, которые хотят помочь ребенку с социализацией, проследить, во что он играет, а чаще всего – просто вместе повеселиться.

Найчастіше американці грають у відеоігри із своїми друзями

Чаще всего американцы играют в видеоигры со своими друзьями

Также ассоциация составила топ любимых видеоигр американских геймеров. В первой тройке Call of Duty: WWI, NBA 2K18 и GTA V.

Найпопулярніші відеоігри у США
Самые популярные видеоигры в США

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Техно Игры Новости США
Источник: Техно
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
#10yearschallenge: как выглядели популярные модели смартфонов в 2009 году
26 января 20:04 #10yearschallenge: как выглядели популярные модели смартфонов в 2009 году
454
Самые ожидаемые смартфоны 2019 – анонс Техно 24
24 января 21:04 Самые ожидаемые смартфоны 2019 – анонс Техно 24
Анастасія Можаровська 951
Представили смартфон Vivo APEX 2019 полностью без кнопок и отверстий
24 января 17:17 Представили смартфон Vivo APEX 2019 полностью без кнопок и отверстий
837
Смартфон ASUS ZenFone Max Pro (M2) выходит на украинский рынок: цена
23 января 21:02 Смартфон ASUS ZenFone Max Pro (M2) выходит на украинский рынок: цена
561
Vivo представила смартфон среднего уровня Y89: характеристики и цена
22 января 14:02 Vivo представила смартфон среднего уровня Y89: характеристики и цена
155
Лунное затмение 21 января 2019: яркие фото и видео необычного явления
21 января 13:08 Лунное затмение 21 января 2019: яркие фото и видео необычного явления
740
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук