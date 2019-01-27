Как выглядит типичный геймер

Ассоциация развлекательного программного обеспечения провела опрос среди американцев. В ходе этого исследования ученым удалось создать портрет типичного геймера.

Исследователи обнаружили, что 45% геймеров – это женщины в возрасте от 34 до 36 лет. Среди них юных любительниц игр, которым еще не исполнилось 18 лет, – 17%, молодых геймерш в возрасте от 18 до 35 лет – 13%, 8% приходится на женщин от 36 до 49 лет, а 12% – зрелые дамы за 50 лет, сообщается на официальном сайте Ассоциации.

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В среднем на каждую семью в США приходится по два геймера. Свой досуг проводит за видеоиграми 64% американцев.



45% геймеров в США – женщины

64% американцев проводят свой досуг за играми

По статистике, 42% американцев играют с друзьями, 19% – с родственниками, а 16% – с супругами. Еще 17% геймеров играют вместе с родителями, которые хотят помочь ребенку с социализацией, проследить, во что он играет, а чаще всего – просто вместе повеселиться.

Чаще всего американцы играют в видеоигры со своими друзьями

Также ассоциация составила топ любимых видеоигр американских геймеров. В первой тройке Call of Duty: WWI, NBA 2K18 и GTA V.



Самые популярные видеоигры в США

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