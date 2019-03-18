Как выглядит украинский пользователь смартфонов Sony: интервью с главой компании в Украине

На выставке MWC 2019 компания Sony представила обновленные линейки смартфонов: Xperia 1, Xperia 10 и Xperia 10 Plus. Новинки получили обновленный дизайн и интересные функции.

Техно 24 удалось пообщаться с главой Sony Mobile в Украине и странах СНГ Антоном Ревой относительно новинок компании.

Недавно в Барселоне завершилась выставка MWC 2019. Как для вас прошла выставка?

Для Sony Mobile Международная выставка мобильной техники Mobile World Congress 2019 (MWC) прошла успешно. Мы презентовали четыре новинки: флагманский Xperia 1, две модели из среднего ценового сегмента Xperia 10 и Xperia 10 Plus, а также бюджетный Xperia L3. Новинки вызвали интерес со стороны СМИ. На нашем стенде украинские журналисты, которые были на выставке, имели возможность первыми познакомиться с устройствами, протестировать и узнать об их особенностях.

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Почему компания приняла решение провести ребрендинг своих двух популярных линеек?

Новому поколению моделей с соотношением сторон 21: 9 было решено присвоить новые имена. Начиная с 2019 года мы хотели бы поддерживать простую и последовательную нумерацию, поэтому упростили наименования моделей, используя цифры вместо букв (Z, XZ) для удобства их восприятия и позиционирования в общей линейке продуктов. Так, Xperia 1 позиционируется как лучший на сегодняшний день смартфон Sony и первая модель нашей новой флагманской серии. Мы продолжим совершенствовать актуальные устройства и разрабатывать новые функции и технологии.

Sony представила смартфоны с инновационным дисплеем. До этого ни одна компания не решалась в своих девайсах изменить соотношение сторон. Чем мотивировано такое решение и как оно повлияет на пользовательский опыт?

Это новое предложение от Sony Mobile, призванное улучшить дизайн и потребительские свойства смартфона. Экран с соотношением сторон 21:9 обеспечивает совершенно новые впечатления от потребления контента и съемки. Например, идеальный просмотр фильмов без черных полос, комфортная работа сразу в двух приложениях, новые впечатления от гейминга. Кроме того, безрамочный формат 21:9 позволяет сделать смартфон с большой диагональю дисплея эргономичным и удобным в повседневном использовании.

Обзор Sony Xperia 1 – смотрите видео

Как известно, Sony славится своими камерами. В частности, не одна компания на мировом рынке использует модули вашего производства в своих флагманах. И на выставке вы представили смартфон Xperia 1, который получил три модуля камеры (основной на 12 Мп). Как вы считаете, насколько такое решение изменит представление о мобильной фотографии? Сможет ли телефон заменить громоздкие фотоаппараты?

Благодаря новой тройной камере пользователи могут переключаться между объективами и, благодаря этому, снимать в любых условиях освещенности, полностью раскрывая свои творческие идеи: 26 мм (обычный), 52 мм (теле) и 16 мм (сверхширокий, эквивалент 35 мм).

Xperia 1 еще лучше снимает движущиеся объекты благодаря непрерывной съемке с автоматической экспозицией с частотой до 10 кадров/с, а также первой в мире автофокусировке по глазам в смартфоне, которые обеспечивают точный фокус и оптимальную экспозицию.

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Для съемки видео Xperia 1 задействует технологию Cinema Pro на базе CineAlta. Благодаря совместной работе с командой Sony, которая занимается созданием профессиональных камер, теперь пользователям доступны возможности для профессиональной киносъемки. Все больше людей создают собственный контент, и мы считаем, что Cinema Pro на базе CineAlta обязательно придется по душе тем, кто реализует с помощью смартфона свои креативные замыслы.

Если говорить о вашем флагмане, могли бы вы выделить одну из его главных особенностей?

Флагманский смартфон может похвастаться и дисплеем, и камерой – нашими передовыми технологиями. Первый в мире смартфон с OLED 4K HDR дисплеем и первая в мире автофокусировка по глазам. И, как я уже говорил, тройная камера с разрешением 12 Мп обеспечит высокое качество каждого снимка.

Обзор Sony Xperia 10 и Xperia 10 Plus – смотрите видео

Уникальность портфолио Xperia в том, что оно включает широкий спектр технологий – как из уже ставших привычными продуктов Sony, например, BRAVIA, Alpha, ActionCam и PlayStation, так из профессиональных устройств, например, мониторов Master Monitor и кинематографических камер CineAlta, которые используют ведущие студии Голливуда.

О выходе на украинский рынок смартфонов Xperia L3, Xperia 10 и Xperia 10 Plus компания уже объявила. Увидят ли украинцы Xperia 1 на полках магазинов и когда можно ожидать его появления?

Действительно, Xperia 10/10 Plus и Xperia L3 будут доступны уже в марте.

Xperia 1 появится в Украине во втором квартале 2019 года. Более точную дату, а также стоимость смартфона мы сообщим дополнительно.

Могли бы вы охарактеризовать типичного украинского пользователя смартфонов Sony?

Целевая аудитория Xperia 1 – ценители последних инноваций и эстетического дизайна, которым смартфон предлагает совершенно новые впечатления от использования устройства, дополненные изысканным и функциональным дизайном. Как и ранее флагманская модель призвана охватить широкую специальную группу, которая ценит в устройствах передовые технологии.

Особенности Sony Xperia 1 – смотрите видео

Благодаря новым функциям открываются и дополнительные возможности для развлечений – например, режим Cinema Pro, в котором можно снимать видео с соотношением сторон и цветопередачей, как в настоящем кино, чтобы передать зрителям весь авторский замысел. Cinema Pro задействует все креативные возможности и превращает видеоролики из повседневной жизни в настоящие кинематографические кадры.

Xperia 10 ориентирован на тех, кому важно постоянно иметь доступ к разнообразному развлекательному контенту высокого качества. Это пользователи смартфонов среднего ценового сегмента, которые не готовы идти на уступки в таких ключевых вопросах, как дизайн, удобство потребления контента и камера. Смартфон для них – неотъемлемая часть образа жизни, и значительную часть времени использования устройства они проводят за просмотром сериалов или YouTube.

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По нашим данным, аудитория покупателей смартфонов средней ценовой категории состоит из продвинутых пользователей Интернета и социальных сетей; одна из ее потребностей – большой экран для удобного просмотра приложений и контента, а также качественная камера для быстрой съемки.

Расскажите о планах компании Sony, в частности в Украине?

Sony Mobile будет фокусироваться на расширении экосистемы, где в центре других устройств будет находиться Xperia, которая их объединит, чтобы покупатели смогли полностью насладиться всеми инновациями, которые готовит компания Sony. Демонстрацию текущей экосистемы Sony уже можно увидеть на бренд зонах одного из популярных магазинов электроники в Украине.

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