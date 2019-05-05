Как выглядят битвы из игры Sekiro: Shadows Die Twice в реальной жизни: смешное видео

Как только не развлекаются фанаты игры Sekiro: Shadows Die Twice. К примеру, китайские гемеры решили воссоздать знаковые моменты экшена в реальной жизни.

Как сообщает Games Radar, пародию с участием реальных актеров сняла группа китайских фанатов Sekiro: Shadows Die Twice.

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Что запечатлели в ролике? В своем творении молодые люди, повторимся, в юмористическом ключе обыграли наиболее яркие сцены самурайского боевика. "Под раздачу" попали и напряженные битвы с боссами, среди которых нашлось место всаднику Гебу Онивэ и Госпожа Бабочка.

Битвы Sekiro: Shadows Die Twice в реальной жизни – смотрите видео

Так как выезжать на натурные съемки дороговато, умельцы обошлись стоянкой, парком и спальными районами родного города.

Отзывы про игру. Заметим, экшен Sekiro: Shadows Die Twice вышел 22 марта 2019 года и был более чем тепло принят критиками и геймерами. Хорошо о нем отозвались и технические эксперты Digital Foundry. Даже Илон Маск – и тот не смог пройти мимо боевика от From Software.

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