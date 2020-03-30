Как выглядят города во время карантина: снимки со спутника

Из-за вспышки коронавируса по всему миру стоят заводы, малый и большой бизнес замер, а миллионы людей сидят дома. Европа перешла на режим карантина, однако и в других частях света вводят карантинные меры. Компания Maxar Technologies опубликовала изображения со спутника, на которых можно увидеть, что же происходит с миром во времена пандемии.

Последствия эпидемии

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На спутниковых снимках показаны последствия эпидемии. Это и пустые аэропорты и крупные транспортные развязки, трафик на которых стал значительно меньше, чем когда бы то ни было с момента их открытия.

На улицах почти нет людей, коронавирус полностью изменил города, превратив их в "призраки".

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Но есть и другие фотографии, на которых видно, как на месте пустырей появляются новые объекты. Это больницы и госпитали для инфицированных, которые строят по всему миру от Германии до Китая. Представители Maxar Technologies считают, что количество подобных зданий будет расти, в то время как трафик в городах восстановится не скоро.

Что важно знать о COVID-19 в Украине и мире

Этот вирус зафиксировали в Китае в конце 2019 года. Однако, впоследствии, вирус распространился практически по всему миру. Наиболее опасной среди европейских стран стала Италия. Там болезнь обнаружили в 97 689 человек, а умерло от нее 10 779 больных. На территории Украины уже зафиксировали 480 лабораторно подтвержденных случаев заражения опасным вирусом, 11 из них оказались летальными, еще 6 людям удалось вылечиться от болезни.



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COVID‑19 стал седьмым вирусом такого типа, которыми может заразиться человек. По последним данным, от вируса умерли 34 018 человек, всего заболели 723 740 человек (данные по состоянию на утро 30 марта 2020 года). К слову, есть и хорошие новости: уже 152 042 людей выздоровели от коронавируса.

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