Как выросли зарплаты IT-специалистов в Украине: инфографика

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Как выросли зарплаты IT-специалистов в Украине
Как выросли зарплаты IT-специалистов в Украине / Фото из открытых источников

За последний год зарплаты на украинском IT-рынке повысились. При этом существенный рост произошел для должностей Senior Ruby (на 27%) и для Junior QA (на 25%).

Об этом сообщает портал для программистов dou.ua.

Согласно статистике, для Junior и Middle QA прослеживается положительная динамика по росту зарплат впервые с 2014 года. Да, за последний год в Junior QA зарплата увеличилась с 400 (10 900 гривен) до 500 долларов (13 600 гривен), в Middle – с 1100 (почти 30 тысяч гривен) до 1300 долларов (35 тысяч гривен).

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И самый большой скачок за год произошел в Senior Ruby – они получили надбавку 800 долларов (почти 22 тысячи гривен).

Як зросли зарплати IT-фахівців в Україні

Динамика роста зарплат в IT

Выросла средняя зарплата и в Project Manager – их доход вырос на 200 долларов (5600 гривен). Это первое положительное изменение динамики зарплаты для этой должности с декабря 2013 года.

Что касается городов, Project Manager в Киеве зарабатывает вдвое больше, чем во Львове или Одессе. Junior Java лучше платят в Одессе, а во Львове Middle Swift получают зарплату на 900 долларов выше, чем киевские коллеги.

Як зросли зарплати IT-фахівців в Україні

Сколько зарабатывают IT-шники в разных городах Украины

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Теги: Техно IT-бизнес
Источник: Техно
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