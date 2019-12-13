Как защитить ребенка в интернете: опасности и как их избежать

Защитить ребенка в сети – не так просто, как кажется на первый взгляд. Если выбрать неправильный подход вы можете не только испортить отношения со своим чадом, но и подвергнуть его опасности.

Компания Lenovo провела воркшоп по кибербезопасности, на котором психолог, консультант по детской безопасности и основательница проекта школы детской безопасности Life School Анна Носач рассказала: какой опасности могут подвергаться дети в интернете и как их от этого защитить.

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Какие опасности подстерегают детей в сети

Груминг и секстинг

Сначала разберемся, что же означают эти на первый взгляд сложные термины.

Груминг в сети – это формирование доверительных отношений с ребенком с целью его сексуальной эксплуатации или сексуального насилия. У онлайн груминга цель получить интимные фото или видео ребенка для дальнейшего шантажа и вымогательства денег, более интимных материалов или встреч.

К сожалению, такие преступления не имеют границ – преступник и жертва могут находиться на разных континентах, и часто так могут работать целые группировки.



Дети в сети могут подвергаться различным опасностям

Близкое понятие к груминга – секстинг. Под этим понятием понимаем пересылка личных фотографий, сообщений интимного содержания посредством современных средств связи: сотовых телефонов, электронной почты, социальных интернет-сетей.

Часто дети попадают в подобные передряги из-за нехватки родительского внимания или же из-за стремления познания. В обоих случаях очень важно своевременно выявить, что ребенок в опасности, ведь это может привести к ужасным последствиям.

Мошенничество

В определении первого термина мы вскользь упомянули о таком виде опасности. Сейчас существует немало различных видов мошенничества для достижения различных целей. Это может быть как банальное вымогательство денег, так и более странные цели – совращение малолетних и несовершеннолетних, изнасилования и прочее.

Опасный и непристойный контент

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Если не использовать соответствующие средства защиты ребенка, то ему откроется разнообразный и не всегда толерантный мир интернета. Все знают, что в сети возможно найти разное: от фотографий цветочков до порнографических фотографий и видео.

Конечно, если ваш ребенок увидит такой контент у него возникнет немало вопросов. Часто увиденное приводит к психологическим травмам и соответственно к визитами к психологу.

Кибербуллинг и преследование

Проблема буллинга очень остро встает в современном обществе. Однако различие между кибербулингом и обычным буллингом довольно существенное. Если ваш ребенок страдает от травли в школе, то все равно дома у него остается безопасный островок, где его поддержат и защитят. Если же подобные вещи происходят в сети, то это длится 24/7. И если ваш ребенок не осмелится вам об этом рассказать, то это может привести даже к летальному развития событий (например, к самоубийству или причинению себе вреда).



Следите за тем, чем увлекается ваш ребенок

Преследование ребенка также может быть мотивировано разными целями. Это может быть желание наживы, получения интимных фото, желание интимной близости и прочее.

Детские и подростковые тренды

Знакомство в соцсетях и мессенджерах

Поиск информации

Блогинг (Instagram и YouTube)

Like и TikTok

Скримеры

Онлайн-игры и общение с другими игроками (Steam, Discord)

Участие в опасных челенджах

Для начала обратим ваше внимание на такие приложения как Like и TikTok. Они сейчас очень популярны среди детей. Суть этих приложений – забавные и не только ролики под музыку. Дети часто снимают, как они танцуют или же открывают рот под разную музыку. Однако здесь есть кое-какая опасность для юного пользователя.

К примеру, приложения ненадлежащим образом контролируют возраст пользователей. Хотя они и имеют возрастное ограничение 13+, там часто можно увидеть пользователей возрастом даже 6-7 лет.

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Вероятно, руководство сети не видит в этом ничего криминального, но опасности реальные. Часто юные девочки выкладывают видео в коротких шортах, или же с провокационными надписями. Конечно, для здорового человека ребенок в коротких шортах – это лишь ребенок в коротких шортах. Однако, приложением могут пользоваться и люди с психическими отклонениями и ваш ребенок таким образом может стать легкой наживой для педофила.

О нецензурной лексике здесь нечего и говорить. Неограниченный контент даже взрослых пользователей (видео с сексуальным подтекстом) могут сильно повлиять на мировосприятие ребенка.

Опасность может подстерегать юных пользователей и при просмотре скримеров. Если очень кратко описать это явление, то это очень страшные изображения, которые внезапно возникают во время просмотра видео. Психолог Анна Носач привела пример, когда после просмотра подобного видео ребенок боялся выйти из своей комнаты, даже когда родители были дома.

Как защитить ребенка в интернете

С какими опасностями может столкнуться ребенок, мы кратко очертили. А как же его защитить? Для начала, маленький совет для прогрессивных родителей: если вы предоставляете ребенку неограниченный доступ к пользованию гаджетами и интернетом, вы все равно должны контролировать, что он просматривает. Это должен быть не тотальный контроль, а скорее выстроеные доверительные отношения между вами и ребенком.



Установите с ребенком доверительные отношения

А вот несколько советов от Анны Носач как защитить ребенка в сети.

Познакомьтесь с онлайн-интересами и увлечениями ребенка.

Настройте безопасный поиск.

Договоритесь с детьми и установите программу родительского контроля. Важно : это нужно делать только, когда ребенок начинает пользоваться интернетом, ведь, когда он уже давно использует все преимущества сети, это будет выглядеть как установление тотального контроля над его действиями и может испортить отношения между вами.

: это нужно делать только, когда ребенок начинает пользоваться интернетом, ведь, когда он уже давно использует все преимущества сети, это будет выглядеть как установление тотального контроля над его действиями и может испортить отношения между вами. Общение и совместные ритуалы (например, можно договориться и ввести день или выходные без гаджетов). Важно : вы должны своим примером показать, что можете отказаться от девайсов, а не только ограничиваете свое чадо.

: вы должны своим примером показать, что можете отказаться от девайсов, а не только ограничиваете свое чадо. Помогите ребенку сформировать критическое мышление. Спрашивайте его мнение относительно разных явлений, это поможет вам сформировать у ребенка собственный взгляд на вещи и поможет вам понять, что на определенном этапе для него приемлемо, а что нет.

Предоставьте ребенку пространство для самостоятельного контроля и принятие решений.

Устанавливайте семейные правила и договоренности.

Пример семейных правил (могут меняться)

Приватность и конфиденциальность: прежде чем использовать новый сервис, приложение изучаем вместе настройки конфиденциальности, безопасности и приватности. Фото с вечеринки или отпуска – только после события и только для знакомых. Публикации фото друг друга с разрешения. Если что-то напугало, смутило или попал в неприятности – мы можем об этом спокойно поговорить и не будем ругать. Важную личную информацию лучше сообщить в телефонном разговоре. Не публикуем материалы, содержащие номер школы, номер телефона, домашний адрес и другую частную информацию. Не встречайся с онлайн-знакомыми, которых ты никогда не видел и не показывай им личную информацию.

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Выводы

Главное правило, которое вы должны запомнить, что вы защищаете своего ребенка, а не устанавливаете над нем контроль. Он должен понимать, что вы проверяете его активность в сети не для того, чтобы отругать за что-то, а для того, чтобы предотвратить вероятные неприятные ситуации.

Очень важно иметь с ребенком доверительные отношения. Станьте для него другом и настоящим проводником в мир технологий. Помогите разобраться с теми приложениями, которыми он хочет пользоваться. Объясните ему важность конфиденциальности и как предотвратить разглашение этой информации. Делайте акцент на том, что онлайн-знакомые не всегда дружелюбны и могут нести реальную угрозу жизни и психическому здоровью.

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