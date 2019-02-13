Как живут и сколько тратят айтишники во Львове: детали в цифрах

Львов – это единственный украинский город, в котором IT является одним из приоритетных направлений. Эта отрасль входит в утвержденную стратегию конкурентоспособности города. Представители местной власти, бизнеса и общественности объединились для развития IT-отрасли.

Народный депутат Татьяна Острикова в своем видеоблоге "За великим рахунком" отметила, что в львовской IT-индустрии работает около 20 тысяч специалистов, а их количество постоянно увеличивается. Львовские фирмы входят в топ-10 крупнейших IT-компаний Украины.

Как украинские IT-специалисты могут зарабатывать 800 тысяч долларов? Читайте в интервью с Энди Трибо

Сколько тратят львовские айтишники?

Экономика города развивается благодаря программистам. В 2017 году айтишники Львова потратили 40 миллионов долларов на приобретение недвижимости и 26 миллионов долларов на земельные участки. На питание в ресторанах и кафе IT-специалисты за год потратили 19 миллионов долларов.

В структуре валового регионального продукта Львова доля IT в году составляет 21%. А экономический эффект, созданный IT-отраслью Львова – 920 миллионов долларов.

IT-образование во Львове

Львов интенсивно работает над IT-образованием. Семь высших учебных заведений готовят IT-специалистов. Постоянно открываются дополнительные специализированные программы в вузах, которые известны по всей стране, к примеру, в УКУ, во Львовской политехнике.

Айтишники из львовских компаний преподают в вузе. И для студентов хорошо учиться во Львове, потому что есть множество компаний которые готовы взять на стажировку, а потом предложить работу. Львовские вузы ежегодно выпускают более 4000 молодых IT-специалистов.

По большому счету, Львов сейчас считают IT-столицей Украины. И это не произошло за один день. Это результат многолетней работы заинтересованных сторон и самих айтишников, и городской власти, и инвесторов.

Смотрите полный выпуск видеоблога Татьяны Остриковой "За великим рахунком" за 12 февраля 2019 года: