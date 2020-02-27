Какая погода на Марсе и бывают ли там марсотрусы: новые данные аппарата InSight

Астрономы, работающие с данными автоматической станции InSight, опубликовали первые научные результаты, которые получили после 10 месяцев работы аппарата. Данные подтверждают, что Марс еще сейсмически активная планета, а его кора неоднородна по составу и содержит небольшое количество летучих веществ.

Также удалось построить карту строения подповерхностных слоев в месте высадки аппарата и узнать больше о погоде на Красной планете, говорится в журналах Nature Geoscience и Nature Communications.

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Что известно об аппарате InSight

Автоматическая исследовательская станция InSight "приземлилась" на Марсе в ноябре 2018 года в районе нагорья Элизиум, а в середине декабря 2018 года и феврале 2019 года опустила на поверхность два основных научных инструмента миссии: бур HP3, предназначенный для измерения тепловых потоков в марсианском грунте, и сейсмограф SEIS.

В начале февраля 2019 года начала свое полноценное функционирование система датчиков APSS, собирающая на регулярной основе данные о погодных условиях.

Первые научные данные о сейсмической активности

Одним из главных итогов первых десяти месяцев работы станции стало подтверждение того, что Марс по-прежнему является сейсмически активной планетой. По состоянию на 30 сентября 2019 года сейсмографом были зарегистрированы 174 сейсмических события, из них 150 были высокочастотными, а 24 события – низкочастотными, характер которых указывает на их тектоническую природу. Среди них можно выделить 13 случаев, для которых можно приблизительно вычислить местоположение источника и магнитуды.



Сравнение сейсмического шума на Марсе, Луне и Земле

Частота сейсмических событий с меньшими магнитудами аналогична частоте подобных событий внутри плит земной коры, мощных марсотрясений не наблюдалось.

Строение поверхности Марса

Данные SEIS показывают, что верхние слои коры Марса до глубин 8-11 километров претерпели значительные изменения и неоднородны, кроме того, кора содержит небольшое количество летучих веществ и в ней идет сильное рассеивание сейсмических волн.

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Сопоставление данных сейсмографа и инструмента HP3, а также изучение снимков, полученных бортовыми камерами станции, позволили составить картину строения подповерхностных слоев в месте посадки InSight.



Строение подповерхностных слоев в месте посадки InSight

Аппарат расположен на склоне эродированного ударного кратера, названного котловиной Холмстеда, диаметром около 27 метров. Его возраст оценивается в 400-500 миллионов лет. Поверхность вокруг станции относительно гладкая, песчаная, богатая мелкими гранулами и галькой, с небольшим количеством относительно больших камней.

Около десяти ударных кратеров диаметром 1-10 метров можно увидеть на панорамных изображениях в пределах 20 метров от посадочной платформы.

Погодные условия на Марсе

Данные погодных датчиков показывают, что усиление ветра наблюдается примерно с полуночи до раннего утра, так как более холодный воздух спускается с высокогорья в южном полушарии на равнинные регионы в северном полушарии, где расположена станция.

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В течение дня нагрев воздуха солнечными лучами вызывает конвективные потоки. Ветер усиливается снова ближе к вечеру, когда падает атмосферное давление и появляются пылевые дьяволы. До позднего вечера ветер стихает, и ситуация вокруг посадочной платформы становится спокойной.



Станция InSight на поверхности Марса

С позднего вечера и до полуночи атмосферные условия настолько благоприятные, что сейсмограф способен регистрировать тектонический шум из глубины планеты. Ночные съемки показали, что в небе наблюдалось свечение долгое время после сумерек (с интенсивностью около 10 реле) не за счет отражения света от спутников Марса. Ранее предполагалось, что оно вызвано реакциями в верхних слоях атмосферы, однако понаблюдать его смогли только сейчас.

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