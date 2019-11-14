Какие бренды лучше всего продавались во время распродажи 11.11 на AliExpress

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Какие бренды лучше всего продавались во время распродажи 11.11 на AliExpress
Какие бренды лучше всего продавались во время распродажи 11.11 на AliExpress / CNBC.com

Глобальная распродажа, которая стартовала 11 ноября на AliExpress, еще в течение первых часов начала устанавливать рекорды и стала самой масштабной в истории. Компания Alibaba, которая владеет торговой площадкой, опубликовала отчет, в котором поделилась данными о том, какие бренды продавались лучше всего.

Статистику составляли на основе сделанных покупок на площадке Tmall, которая ориентирована на внутренний китайский рынок, сообщает Mydrivers.

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Организаторы составили рейтинг самых популярных брендов в различных категориях, включая продукты питания, медицину, красоту, строительные материалы, домашний текстиль, ювелирные украшения, товары для мужчин и женщин, часы и другие.

Смартфоны. Самым популярным брендом смартфонов стал Apple, а второе и третье место заняли Huawei и Honor. Далее по списку расположились Xiaomi, Vivo, OPPO, Samsung, realme, Meizu и OnePlus.


Самые популярные бренды смартфонов

Бытовая техника. Категорию производителей крупной бытовой техники возглавили Midea, Haier и Gree. За тройкой лидеров идут Xiaomi, Siemens, Littleswan, Hisense, AUX, Skyworth и TCL.

Электроника для жизни. Самым популярным брендом электроники для жизни стал Midea. Второе и третье место заняли Dyson и Ecovacs соответственно. За ними разместились Joyoung, Supor, Philips, Mijia, Xiaomi, Panasonic и Haier.


Самые популярные цифровые бренды

Цифровые бренды. Apple также возглавила список цифровых брендов. За ней расположились Huawei, Xiaomi, Lenovo, HP, ASUS, DJI, JmGo, Dell и Sony. Интересно, что помимо всего прочего Xiaomi стал самым популярным брендом сумок, рюкзаков и чемоданов.

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Автор: Ева Шварц
Теги: Новости Техно Техно Гаджеты Смартфоны Бытовая техника Китай
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