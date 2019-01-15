Какие "фишки" скрывает смартфон Xiaomi Redmi Note 7: видео

Недавно представленный смартфон Xiaomi Redmi Note 7 еще до анонса успел продемонстрировать свою высокую устойчивость к внешним повреждениям. После краш-тестов энтузиасты решили ознакомиться с "начинкой" устройства и обнаружили еще одну особенность бюджетного смартфона.

Об этом сообщает 4PDA.

Читайте также: Опять солгали: главная особенность Xiaomi Redmi Note 7 оказалась обманом

Чтобы забраться под "капот" гаджета, авторам видео пришлось отделить стеклянную заднюю крышку, на которую приклеена основная антенна смартфона. Внутренняя компоновка оказалась достаточно плотной, но в ремонтопригодности Redmi Note 7 это не отразилось. Большинство элементов можно демонтировать с помощью обычной отвертки, а различные детали отделяются без лишних усилий. Модуль основной камеры и гнездо USB Type-C прикрыты специальными защитными прокладками.

Xiaomi Redmi Note 7 получил защиту от пыли и влаги

Стоит отметить, что камера и гнездо зарядки дополнительно оснащены резиновыми вставками от попадания жидкости. Такие же вставки присутствуют и по периметру всего корпуса. И хотя о водонепроницаемости Redmi Note 7 производитель не заявляет, такая защита может спасти устройство от случайных брызг или капель дождя.

Xiaomi Redmi Note 7 разобрали – смотрите видео

Углы корпуса усилены дополнительными ребрами жесткости. Судя по предрелизном видеоролике, такая конструкция хорошо справляется со своей задачей, предотвращая поломку аппарата при случайном падении или ударе о твердую поверхность.

Напомним, анонс Redmi Note 7 состоялся 10 января. Цена новинки с 8-ядерным процессором, 48-мегапиксельной камерой и аккумулятором на 4000 миллиампер часов стартует с отметки 147 долларов.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно