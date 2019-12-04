Какие гаджеты активнее покупали украинцы: интересная статистика

Украинцы активно покупают аксессуары через интернет. Самым популярным смартфоном, который купили на OLX в 2019 году, стал iPhone. На втором месте – девайсы от Xiaomi.

Об этом свидетельствует результаты исследования, которое провели аналитики OLX.

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В 2019 году к продавцам iPhone обращались в среднем 7,1 раз на каждое объявление. Продавцы смартфонов от Xiaomi в среднем получали 6,6 отзывов. А на третьей позиции – бренд LG, который получал 5,3 отзывов на каждый продукт.

Также в пятерку лидеров попали смартфоны Meizu и Lenovo.



Самые популярные девайсы, которые покупали на OLX

Самые популярные ноутбуки

Самым популярным брендом ноутбуков тоже является Apple – 4,6 отзывов на одно предложение о продаже. На втором месте ASUS и Acer, которые получали по 4 отзыва. А на третьем месте – Lenovo (3,9 отзывов на каждое предложение).

Беспроводные наушники

А вот самыми популярными моделями являются всего две: AirDots от Xiaomi и AirPods от Apple. Они получали 10 и 9 отзывов на одно предложение соответственно.

Аналитики добавили, что в среднем на OLX модель AirDots стоила 650 гривен. При этом за AirPods нужно было заплатить 1540 гривен.

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