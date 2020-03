Какие игры будут бесплатно раздавать подписчикам PlayStation Plus в апреле

Бесплатные игры для подписчиков PlayStation Plus – вещь нестабильная: иногда радуют пользователей несколькими неизвестными тайтлами, а иногда Sony дарит фанатам настоящие хиты. Похоже, в апреле владельцев PlayStation Plus ждет один из главных эксклюзивов PS4.

Какие игры можно будет получить бесплатно

Известный инсайдер Nibellion опубликовал утечку, согласно которому хедлайнером апрельской раздачи в PlayStation Plus станет приключенческий хит Uncharted 4: A Thief's End – заключительная глава одной из главных эксклюзивных серий Sony.

Трейлер игры Uncharted 4: A Thief's End – смотрите видео

Что касается второй игры, то ею будет DiRT Rally 2.0 – продолжение успешного перезапуска в меру хардкорного раллийного симулятора.

Трейлер игры DiRT Rally 2.0 – смотрите видео

Важно помнить, что пока это не более чем неподтвержденная утечка, и относиться к ней следует соответственно – как к слухам.

Когда ждать официального анонса

Официальный анонс бесплатных игр PS Plus состоится не ранее 1 апреля, а сами тайтлы станут доступны лишь после 7 апреля. До этого времени подписчики сервиса могут скачать Sonic Forces и ремейк Shadow of the Colossus.

