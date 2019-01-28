Какие интересные нововведения получит операционная система Android Q
Недавно компания Google анонсировала событие I / O 2019, на котором представят обновленную версию Android. Ранее в сети уже появлялась информация, что в Android Q появятся темная тема оформления, десктопный режим, новые настройки для разработчиков и смарт-блокировка устройства.
Журналисты портала 9to5Google декомпилировали различные приложения с тестовой сборки Android Q и обнаружили в коде множество новых функций.
Читайте также: Какие сладости Google может использовать для названия Android Q
Распознавание лиц
Функция распознавания лиц представлена в Android еще со времен Ice Cream Sandwich, но надежностью она не отличалась. В Android Q это упущение будет исправлено – на системном уровне появится поддержка безопасной идентификации с помощью сканирования лица на основе использования различных датчиков: инфракрасной камеры, точечного проектора и других.
Запись экрана
В Android P компания Google добавила новые инструменты для работы с скриншотами, реализовав доступ к этой функции после нажатия кнопки питания. В Android Q дополнительно появится возможность записи всего, что происходит на экране, после чего полученным видео можно будет быстро поделиться.
Android 10 Q
Не было никаких сомнений, что следующая версия Android получит номер 10, но это еще раз подтвердилось в демонстрационном режиме.
Android Q станет юбилейной 10 версией операционной системы
Аварийная кнопка
В меню питания, которое открывается зажатием кнопки включения, появится новый пункт для активации режима экстренного вызова.
Android Q получит кнопку экстренного вызова
Кастомизация системы
"Голый" Android никогда не отличался широкими возможностями по настройке внешнего вида интерфейса, но в Android Q это может измениться. По предварительным данным, пользователи смогут выбирать шрифт, форму всех иконок и основной цвет системы.
Быстрое отключение всех датчиков
В дополнение к традиционному "Режиму полета" в меню быстрых настроек новой ОС появится функция полного отключения всех датчиков устройства.
Конфиденциальность
В нижней части экрана будет отображаться специальное сообщение, когда приложение использует микрофон, геолокацию и другие данные, чтобы владелец смартфона мог предотвратить нежелательный сбор данных.
Читайте также: Android Q: Google объявила дату презентации новой операционной системы
Сообщения
Google продолжит улучшать сообщения, добавив новые настройки для работы с ними. Так, пользователям станут доступны функции блокировки сообщений и "тихого" отражения. Подробности пока не уточняются.
Wi-Fi
Представлена в июне прошлого года технология шифрования WPA3 будет поддерживаться на системном уровне.
5G
В связи с быстрым масштабным запуском сетей пятого поколения в Android Q появится нативная возможность отображения иконки 5G при соответствующем подключении.
Обзор новых функций в Android Q – смотрите видео
Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно