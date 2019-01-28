Какие интересные нововведения получит операционная система Android Q

Недавно компания Google анонсировала событие I / O 2019, на котором представят обновленную версию Android. Ранее в сети уже появлялась информация, что в Android Q появятся темная тема оформления, десктопный режим, новые настройки для разработчиков и смарт-блокировка устройства.

Журналисты портала 9to5Google декомпилировали различные приложения с тестовой сборки Android Q и обнаружили в коде множество новых функций.

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Распознавание лиц

Функция распознавания лиц представлена ​​в Android еще со времен Ice Cream Sandwich, но надежностью она не отличалась. В Android Q это упущение будет исправлено – на системном уровне появится поддержка безопасной идентификации с помощью сканирования лица на основе использования различных датчиков: инфракрасной камеры, точечного проектора и других.

Запись экрана

В Android P компания Google добавила новые инструменты для работы с скриншотами, реализовав доступ к этой функции после нажатия кнопки питания. В Android Q дополнительно появится возможность записи всего, что происходит на экране, после чего полученным видео можно будет быстро поделиться.

Android 10 Q

Не было никаких сомнений, что следующая версия Android получит номер 10, но это еще раз подтвердилось в демонстрационном режиме.

Android Q станет юбилейной 10 версией операционной системы

Аварийная кнопка

В меню питания, которое открывается зажатием кнопки включения, появится новый пункт для активации режима экстренного вызова.



Android Q получит кнопку экстренного вызова

Кастомизация системы

"Голый" Android никогда не отличался широкими возможностями по настройке внешнего вида интерфейса, но в Android Q это может измениться. По предварительным данным, пользователи смогут выбирать шрифт, форму всех иконок и основной цвет системы.

Быстрое отключение всех датчиков

В дополнение к традиционному "Режиму полета" в меню быстрых настроек новой ОС появится функция полного отключения всех датчиков устройства.

Конфиденциальность

В нижней части экрана будет отображаться специальное сообщение, когда приложение использует микрофон, геолокацию и другие данные, чтобы владелец смартфона мог предотвратить нежелательный сбор данных.

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Сообщения

Google продолжит улучшать сообщения, добавив новые настройки для работы с ними. Так, пользователям станут доступны функции блокировки сообщений и "тихого" отражения. Подробности пока не уточняются.

Wi-Fi

Представлена ​​в июне прошлого года технология шифрования WPA3 будет поддерживаться на системном уровне.

5G

В связи с быстрым масштабным запуском сетей пятого поколения в Android Q появится нативная возможность отображения иконки 5G при соответствующем подключении.

Обзор новых функций в Android Q – смотрите видео

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