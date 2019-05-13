Какие iPhone и iPad могут не получить обновление до iOS 13

Согласно новой утечке относительно операционной системы iOS 13 несколько "старших" моделей iPhone не получат долгожданного обновления. Как сообщают источники, не обновятся четыре модели смартфонов "яблочной" корпорации и две модели планшетов iPad.

Какие iPhone не получат обновление? Как сообщает французское издание iPhonesoft, iOS 13 не получат: iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone SE, iPad mini 2 и iPad Air.

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У большинства моделей выходит срок поддержки. Свежая информация в целом соответствует стандартному циклу обновлений Apple своих мобильных устройств. iPhone 5s вышел в 2013 году, iPhone 6 и iPhone 6 Plus – в 2014 году. Обычно Apple продолжает поддерживать iPhone и iPad в течение пяти лет после запуска.

В 2019 году iPhone 5s исполнится уже шесть лет, iPhone 6 и iPhone 6 Plus – по пять. По традиционной схеме выпуска обновлений, эти модели не должны получить обновление до iOS 13.



iPhone SE может не получить обновление до iOS 13

Почему iPhone SE не получит iOS 13? Согласно утечке, iPhone SE образца 2016 года выпуска так же не получит возможности обновления до iOS 13. В 2019 году смартфону исполнится всего три года. Отказ от возобновления столь свежего устройства будет нетипичной для Apple.

Однако не исключено, что Apple решила отказаться от поддержки всех 4-дюймовых iPhone с запуском iOS 13. Это решение позволит компании значительно легче разрабатывать операционную систему без необходимости адаптации ее под iPhone 5s и iPhone SE.

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Какие iPad не получат iOS 13 и почему? Что касается iPad, то согласно данным iPhonesoft, поддержки iOS 13 не досчитаются iPad Air и iPad mini 2. Оба планшета были выпущены в 2013 году.

Окончательный список устройств с поддержкой iOS 13 объявят на WWDC 2019. Заметим, что это только официально не подтвержденная утечка. Не нужно паниковать, если вдруг вы увидели свой смартфон среди тех, кто не получит обновления. Официальный список устройств с поддержкой iOS 13 объявят 3 июня на конференции WWDC 2019.

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