Какие изменения ждут IT-бизнес в Украине

211 Читати новину українською
Алексей Гончарук
Алексей Гончарук / Кабмин

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук провел встречу с представителями IT-индустрии. Он анонсировал создание Фонда IT Creative, который будет отвечать за развитие человеческого капитала.

Согласно планам правительства, в ближайшие 10 лет IT-индустрия получит четкие и стабильные правила работы.

Читайте также: Apple нужно развалить, – Стив Возняк

Одной из проблем, которая сдерживает сегодня развитие IT-отрасли, является нехватка кадров. Отрасль растет на 25-30 тысяч специалистов ежегодно, а университеты выпускают только 16 тысяч студентов. Именно поэтому мы инициируем создание Фонда IT Creative. Фонда развития человеческого капитала, который будет воспитывать новых квалифицированных специалистов для отрасли,
– подчеркнул Алексей Гончарук.

Детали о Фонде IT Creative. По словам премьера, IT Creative будут создавать с участием международных организаций, представителей IT-индустрии и государства.


Встреча Правительства с представителями экспортной IT-индустрии

Финансирование Фонда будет администрировать ГФС за счет специального сбора (подобно военному), который будет расти от 1% в 2020 году до 5% в 2024 году. Ожидается, что Фонд заработает в 2020 году, а его наполнение будет составлять 0,5 миллиарда гривен.


Встреча Правительства с представителями экспортной IT-индустрии

Средства Фонда, по замыслу Кабмина, пойдут на стипендии для талантливых студентов, гранты для молодых ученых и образование.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Вторая часть фильма "Малефисента": трейлер и новые постеры с Анджелиной Джоли
сегодня
2792
Теги: Новости политики Кабинет Министров Украины Новости Техно Техно Алексей Гончарук IT-бизнес
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Что такое чарджбек или как вернуть деньги после обмана в интернете
сегодня 13:55 Что такое чарджбек или как вернуть деньги после обмана в интернете
96
Как удалить свой профиль в Facebook: пошаговая инструкция
3 сентября 09:08 Как удалить свой профиль в Facebook: пошаговая инструкция
Олена Кандяк 769
ТОП-15 стикеров в Telegram, которые стоит скачать
2 сентября 12:08 ТОП-15 стикеров в Telegram, которые стоит скачать
32472
Что такое Root-права и как их получить на Android: инструкция
2 сентября 09:05 Что такое Root-права и как их получить на Android: инструкция
30428
Лучшие смартфоны первого полугодия 2019 – рейтинг Техно 24
1 сентября 22:04 Лучшие смартфоны первого полугодия 2019 – рейтинг Техно 24
Анастасія Можаровська 2777
Новости
Больше новостей
Залиште відгук