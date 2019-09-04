Какие изменения ждут IT-бизнес в Украине

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук провел встречу с представителями IT-индустрии. Он анонсировал создание Фонда IT Creative, который будет отвечать за развитие человеческого капитала.

Согласно планам правительства, в ближайшие 10 лет IT-индустрия получит четкие и стабильные правила работы.

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Одной из проблем, которая сдерживает сегодня развитие IT-отрасли, является нехватка кадров. Отрасль растет на 25-30 тысяч специалистов ежегодно, а университеты выпускают только 16 тысяч студентов. Именно поэтому мы инициируем создание Фонда IT Creative. Фонда развития человеческого капитала, который будет воспитывать новых квалифицированных специалистов для отрасли,

– подчеркнул Алексей Гончарук.

Детали о Фонде IT Creative. По словам премьера, IT Creative будут создавать с участием международных организаций, представителей IT-индустрии и государства.



Встреча Правительства с представителями экспортной IT-индустрии

Финансирование Фонда будет администрировать ГФС за счет специального сбора (подобно военному), который будет расти от 1% в 2020 году до 5% в 2024 году. Ожидается, что Фонд заработает в 2020 году, а его наполнение будет составлять 0,5 миллиарда гривен.



Встреча Правительства с представителями экспортной IT-индустрии

Средства Фонда, по замыслу Кабмина, пойдут на стипендии для талантливых студентов, гранты для молодых ученых и образование.

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