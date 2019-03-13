Какие мобильные приложения самые популярные среди украинцев: интересный рейтинг

Аналитическая компания TNS Kantar опубликовала свежий рейтинг самых популярных мобильных приложений среди украинцев. Неизменными лидерами остались Viber, Chrome, YouTube, Gmail.

Активнее всего украинцы пользовались мессенджером Viber, а также приложения удалось нарастить аудиторию с 93,6% до 96,2% по сравнению с февралем 2018 года.

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Вторую строчку рейтинга занял мобильный браузер Chrome. В процентном соотношении количество активных пользователей приложения выросло от 85,4% до 92,5% по сравнению с предыдущим годом.

На третьей позиции расположился видеохостинг YouTube с 91,2% пользователей.

Рейтинг самых популярных приложений

Приложения Facebook, Telegram и Duo показали стремительный рост за год. К примеру, охват Facebook вырос с 65% в феврале 2018 до 80% в феврале 2019. Telegram показал рост с 27,5% до 46,7% соответственно.

В топ-15 приложений в 2019 году поднялось приложение для видеочата – Duo, а вот "Вконтакте" и Skype выбыли из рейтинга.

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