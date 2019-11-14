Какие посты удаляют из Instagram: интересная статистика
Компания Facebook Instagram впервые раскрыла детали удаления публикаций в Instagram. Отметим, в течение апреля – сентября 2019 года администрация соцсети удалила около 3,3 миллиона постов, которые нарушали политику приложения.
В отчете компании об удалении контента говорится, что из Instagram изымали публикации, которые подпадают хотя бы под одну из категорий:
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- Суицид и самокалечение. В Instagram обнаружили 1,7 миллиона таких постов за указанный период и удалили их.
- Детская нагота и сексуальная эксплуатация детей. В эту категорию попали 1,3 миллиона постов.
- Террористическая пропаганда. Администрация Instagram обнаружила 240 тысяч постов, которые попали в эту категорию и были удалены.
- Покупка или продажа запрещенных товаров. Таких постов удалили 95,5 тысячи.
Также в своем отчете Facebook подчеркнула, что все эти посты обнаружили и удалили до того, как на них успели пожаловаться пользователи.
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