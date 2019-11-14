Какие посты удаляют из Instagram: интересная статистика

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Какие посты удаляют из Instagram
Какие посты удаляют из Instagram / unsplash

Компания Facebook Instagram впервые раскрыла детали удаления публикаций в Instagram. Отметим, в течение апреля – сентября 2019 года администрация соцсети удалила около 3,3 миллиона постов, которые нарушали политику приложения.

В отчете компании об удалении контента говорится, что из Instagram изымали публикации, которые подпадают хотя бы под одну из категорий:

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  • Суицид и самокалечение. В Instagram обнаружили 1,7 миллиона таких постов за указанный период и удалили их.
  • Детская нагота и сексуальная эксплуатация детей. В эту категорию попали 1,3 миллиона постов.
  • Террористическая пропаганда. Администрация Instagram обнаружила 240 тысяч постов, которые попали в эту категорию и были удалены.
  • Покупка или продажа запрещенных товаров. Таких постов удалили 95,5 тысячи.

Также в своем отчете Facebook подчеркнула, что все эти посты обнаружили и удалили до того, как на них успели пожаловаться пользователи.

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Автор: Ева Шварц
Теги: Новости Техно Техно Соцсети Приложения Instagram Интернет
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