Какие посты удаляют из Instagram: интересная статистика

Компания Facebook Instagram впервые раскрыла детали удаления публикаций в Instagram. Отметим, в течение апреля – сентября 2019 года администрация соцсети удалила около 3,3 миллиона постов, которые нарушали политику приложения.

В отчете компании об удалении контента говорится, что из Instagram изымали публикации, которые подпадают хотя бы под одну из категорий:

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Суицид и самокалечение. В Instagram обнаружили 1,7 миллиона таких постов за указанный период и удалили их.

В Instagram обнаружили 1,7 миллиона таких постов за указанный период и удалили их. Детская нагота и сексуальная эксплуатация детей. В эту категорию попали 1,3 миллиона постов.

В эту категорию попали 1,3 миллиона постов. Террористическая пропаганда. Администрация Instagram обнаружила 240 тысяч постов, которые попали в эту категорию и были удалены.

Администрация Instagram обнаружила 240 тысяч постов, которые попали в эту категорию и были удалены. Покупка или продажа запрещенных товаров. Таких постов удалили 95,5 тысячи.

Также в своем отчете Facebook подчеркнула, что все эти посты обнаружили и удалили до того, как на них успели пожаловаться пользователи.

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