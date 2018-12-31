Какие продукты Apple больше всего покупали до праздников

Далекие от рекордных продажах iPhone и iPad не помешали устройствам стать самыми популярными среди девайсов в предновогодний период. По итогам декабря количество активаций гаджетов увеличилось более чем вдвое в сравнении с показателями трехнедельной давности.

Такие данные приводят аналитики консалтинговой фирмы Localytics.

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Наиболее популярным устройством оказался 9,7-дюймовый iPad шестого поколения. Количество его активаций в предновогоднюю неделю выросло более чем на 200% по сравнению с традиционными показателями. Аналитики объяснили такой резкий скачок спроса на планшет количеством акционных предложений от американских ритейлеров вроде Amazon, Best Buy и Walmart, которые предлагали планшет со скидкой от 80 до 100 долларов в зависимости от конфигурации.



Какие iPhone больше всего активировали в предпраздничный период

Не менее примечательным представителем списка лидеров по количеству активаций стал iPad mini 4, который обошел по популярности даже 12,9-дюймовый iPad Pro. Несмотря на более чем трехлетний возраст и неактуаленре по современным меркам аппаратное обеспечение компактный планшет все еще пользуется спросом, лишний раз доказывая, что устройства с большими экранами интересны далеко не всем.



Рейтинг активации продукции Apple в период перед праздниками

Но больше всего удивляет присутствие в списке Localytics такого устройства, как iPhone Xr. Ни цена, ни компромиссная функциональность не отпугнули потребителей от покупки условно доступного флагмана 2018 года, обеспечив ему 88% увеличение числа активаций. Не отпугнули настолько, что iPhone Xr и вовсе стал лидером последних четырех лет, обойдя даже прошлогоднюю троицу, которая состоит из iPhone X, iPhone 8 и iPhone 8 Plus.



Самые популярные продукты Apple в предновогодний период

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