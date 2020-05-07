24 Канал Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
more

Какие продукты и еду украинцы заказывают онлайн: данные Glovo

- Читати новину українською
Что украинцы заказывают в Glovo
Что украинцы заказывают в Glovo / lviv.vgorode.ua

Сервис доставки Glovo проанализировал заказы, которые делали украинцы в период карантина – с 16 марта по 29 апреля. На основе данных сервис подготовил интересную инфографику.

Также в Glovo заметили существенный рост количества новых клиентов – количество людей, которые впервые сделали заказ в приложении выросло в 2 раза, а самый активный пользователь Glovo во время карантина сделал 155 заказов.

К теме Где заказывать еду онлайн: подборка интернет-магазинов продуктов в Украине

Кстати, пользователи смартфонов на Android активнее заказали доставку Glovo (69% от всех заказов. В то же время на владельцев iPhone приходится 39% заказов. Однако, средний чек заказов у ​​пользователей на iOS выше на 5%.

Что заказывали

Как говорят эксперты сервиса, карантин сказался на спросе украинцев. Так, количество заказов в разделе "Супермаркеты" выросло на 40%, а в "Аптеки" – на 35%. Вырос и средний чек в этих категориях сразу на четверть.

Що українці замовляють у Glovo
Что украинцы заказывают в Glovo / glovoapp.com

Среди самых популярных товаров из супермаркетов – такие продукты:

  • яйца,
  • негазированная вода,
  • овощи,
  • яблоки,
  • бананы.

Что касается ресторанов, то украинцы чаще всего заказывают:

  • бургеры,
  • салаты,
  • блюда азиатской кухни.

Самый большой чек за время карантина составил 5 132 гривны а наименьший – 2 гривны (это стоимость порционного соевого соуса).

Также существенно вырос и безналичный расчет, по последним данным его доля уже составляет 55%.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно 

Автор: Ирина Полицкая
Теги: Карантин в Украине 2020 Приложения Новости Техно Интернет Техно
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Кто такой Илон Маск: биография и малоизвестные факты об известном инженере
5 мая , 18:02 Кто такой Илон Маск: биография и малоизвестные факты об известном инженере
Анастасія Можаровська
Где заказывать еду онлайн: подборка интернет-магазинов продуктов в Украине
4 мая , 21:02 Где заказывать еду онлайн: подборка интернет-магазинов продуктов в Украине
Ірина Полицька
Lenovo ThinkBook 13s: мощность и надежность в изящном дизайне
3 мая , 22:06 Lenovo ThinkBook 13s: мощность и надежность в изящном дизайне
Анастасія Можаровська