Какие продукты и еду украинцы заказывают онлайн: данные Glovo
Сервис доставки Glovo проанализировал заказы, которые делали украинцы в период карантина – с 16 марта по 29 апреля. На основе данных сервис подготовил интересную инфографику.
Также в Glovo заметили существенный рост количества новых клиентов – количество людей, которые впервые сделали заказ в приложении выросло в 2 раза, а самый активный пользователь Glovo во время карантина сделал 155 заказов.
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Кстати, пользователи смартфонов на Android активнее заказали доставку Glovo (69% от всех заказов. В то же время на владельцев iPhone приходится 39% заказов. Однако, средний чек заказов у пользователей на iOS выше на 5%.
Что заказывали
Как говорят эксперты сервиса, карантин сказался на спросе украинцев. Так, количество заказов в разделе "Супермаркеты" выросло на 40%, а в "Аптеки" – на 35%. Вырос и средний чек в этих категориях сразу на четверть.
Что украинцы заказывают в Glovo / glovoapp.com
Среди самых популярных товаров из супермаркетов – такие продукты:
- яйца,
- негазированная вода,
- овощи,
- яблоки,
- бананы.
Что касается ресторанов, то украинцы чаще всего заказывают:
- бургеры,
- салаты,
- блюда азиатской кухни.
Самый большой чек за время карантина составил 5 132 гривны а наименьший – 2 гривны (это стоимость порционного соевого соуса).
Также существенно вырос и безналичный расчет, по последним данным его доля уже составляет 55%.
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