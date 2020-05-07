Какие продукты и еду украинцы заказывают онлайн: данные Glovo

Сервис доставки Glovo проанализировал заказы, которые делали украинцы в период карантина – с 16 марта по 29 апреля. На основе данных сервис подготовил интересную инфографику.

Также в Glovo заметили существенный рост количества новых клиентов – количество людей, которые впервые сделали заказ в приложении выросло в 2 раза, а самый активный пользователь Glovo во время карантина сделал 155 заказов.

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Кстати, пользователи смартфонов на Android активнее заказали доставку Glovo (69% от всех заказов. В то же время на владельцев iPhone приходится 39% заказов. Однако, средний чек заказов у ​​пользователей на iOS выше на 5%.

Что заказывали

Как говорят эксперты сервиса, карантин сказался на спросе украинцев. Так, количество заказов в разделе "Супермаркеты" выросло на 40%, а в "Аптеки" – на 35%. Вырос и средний чек в этих категориях сразу на четверть.



Что украинцы заказывают в Glovo / glovoapp.com

Среди самых популярных товаров из супермаркетов – такие продукты:

яйца,

негазированная вода,

овощи,

яблоки,

бананы.

Что касается ресторанов, то украинцы чаще всего заказывают:

бургеры,

салаты,

блюда азиатской кухни.

Самый большой чек за время карантина составил 5 132 гривны а наименьший – 2 гривны (это стоимость порционного соевого соуса).

Также существенно вырос и безналичный расчет, по последним данным его доля уже составляет 55%.

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